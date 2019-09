Sentir-se constantemente cansada passou a ser algo normal na vida de muitas pessoas. Afinal, lidamos diariamente com trabalho, estresse, trânsito, problemas do dia a dia e uma avalanche de informações. Mas saiba que isso não deveria ser encarado tão naturalmente. De acordo com especialistas, é importante investigar as possíveis causas desse desgaste.



A seguir, o médico nutrólogo Nataniel Viuniski lista algumas mudanças de hábitos simples que podem ajudar a elevar o nível de energia e melhorar a sua qualidade de vida. Confira:



Regule o sono



De acordo com a Fundação Royal Phillips, 56% dos casos de cansaço são causados por noites mal dormidas. É muito importante definir um horário fixo para dormir, considerando um mínimo de seis horas de descanso por noite. Se você demora a pegar no sono, uma dica é desligar os aparelhos eletrônico (televisão, celular e computador) uma hora antes de deitar-se, pois a luz emitida pela tela desses equipamentos prejudica a produção do hormônio melatonina, responsável pelo sono.



Alimentação leve



Pratos ricos em gorduras ou industrializados costumam “roubar” nossa energia. Isso acontece porque o organismo precisa gastar muito mais energia para processá-los. Por isso, opte por carnes magras, peixe, frango ou ovos nas refeições, e combine com vegetais e frutas. Também prefira carboidratos de baixo índice glicêmico, como mandioca e batata-doce, que liberam energia aos poucos garantindo pique por mais tempo.



Pratique exercícios



As atividades físicas fazem com que o corpo libere vários hormônios relacionados ao bem-estar. Entre eles, a adrenalina, que nos impulsiona durante os exercícios e tem efeito por várias horas. E a serotonina, que oferece uma gostosa sensação de relaxamento.



Vitamina D



Ela tem papel importante na reposição de energia, pois regula a secreção de insulina e o funcionamento do metabolismo. A Vitamina D também está associada à melhora do humor, o que explicaria porque tendemos a ficar mais cansados no inverno, época de menos exposição ao sol.



Hora do break



De acordo com um estudo da Universidade de Illinois, pessoas que fazem pequenas pausas durante as tarefas que levam mais de 50 minutos trabalham melhor. Aproveite para se levantar e caminhar para buscar água. Mudar de ambiente ajuda a evitar a estafa mental.



Aposte no guaraná



Essa planta tropical é uma ótima fonte de cafeína e guaraína, ativos que ajudam a ter mais disposição e energia.