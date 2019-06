Goiânia recebe a partir do dia 29 de junho uma edição do curso de Shiatsu Kangendô, método desenvolvido por especialista brasileiro a partir da junção de conceitos fundamentais da medicina tradicional japonesa. Elaborada pelo sensei Valério Lima, a metodologia de tratamento promete reequilibrar o corpo e a mente a partir de massagem com a pressão dos dedos em pontos estratégicos.

As inscrições para o curso estão abertas até a data do início das aulas. A formação tem carga horária de 100 horas e pode ser feita por qualquer pessoa que se interesse pela técnica. Valério Lima explica que o Shiatsu Kangendô é fruto de mais de 17 anos de estudo. Para elaborar uma metodologia genuinamente brasileira, ele conta que utilizou conceitos de terapias orientais, como o Keiraku (meridianos), Tsubôs (acupontos), Kori e Katakori, a teoria do balanço energético, Jitsu e Kyo, Ikitatsubo (pontos vivos), Oring Teste (cinesiologia japonesa), Pontos Yu e Bo e outras técnicas de realinhamento corretivo e de reorganização estrutural, como Sotai e Seitai.

Segundo ele, os princípios milenares da medicina chinesa também influenciaram a técnica brasileira, que tem como foco equilibrar a energia do corpo a partir de massagens fortes, que desbloqueiam as contrações musculares causadoras das dores. “Com a técnica é possível tratar diversos tipos de dores, como ciatalgia; lombalgia; cervico-braquialgia; tendinite; epicondilite; ombralgia; torcicolo; dores no joelho, entre outras.”

A técnica do Shiatsu Kangendô possui três níveis principais, assim como nas artes marciais japonesas. Durante o curso, o estudante vai aprender sobre o Shoden ou conhecimento preliminar ou de base; o Chuden que é o conhecimento intermediário e o Okuden, o conhecimento avançado ou secreto.

Serviço:

Curso de formação em Shiatsu Kangendô, com o sensei Valério Lima

Inscrições abertas: (62) 98515-1979 e 3624-2568

Início das aulas: 29 de junho

Local: Kangendô - Escola Brasileira de Terapias Japonesas, Jardim Goiás