Para muita gente, manter a dieta nos meses mais frios é um grande desafio. Afinal, basta a temperatura começar a cair para bater a vontade de ficar embaixo do edredom, assistindo filme e comendo guloseimas. Segundo a nutricionista Ione Leandro, da Onodera Estética, isso acontece porque, no inverno, nosso corpo gasta mais calorias para manter a temperatura corporal estável.

“Para suprir esse gasto, sentimos mais fome, principalmente por alimentos mais calóricos, como carboidratos e gorduras, que também trazem a sensação de conforto e aconchego”, explica. No entanto, ainda de acordo com a especialista, com escolhas corretas, é possível aproveitar a estação sem comprometer a balança.



Abaixo, ela lista algumas trocas alimentares para aproveitar o inverno aquecido e, principalmente, com saúde.

Chocolate quente por cacau quente ligth ou chá

Além de nos manterem aquecidos, as opções saudáveis como o cacau e chá são ótimos aliados para manter a forma. “Utilize as ervas que fazem bem ao aparelho digestivo, como, por exemplo, chá de alcaçuz, chá de camomila, mulundu, melissa, jasmin e erva-cidreira”.

Massas por sopas

Os segredos das sopas estão na escolha dos ingredientes que serão usados. Evite preparos cremosos com adição de leite e queijos. Dê preferência a alimentos mais frescos e leves, utilizando legumes e verduras.

Chocolate ao leite por chocolate com maior quantidade de cacau

Dentro dos padrões nutricionais, o cacau é um alimento muito bem-vindo, pois é fonte de magnésio, manganês, potássio, ferro, cobre e vitaminas B e E. Em sua composição ainda encontramos antioxidantes que protegem os tecidos contra radicais livres e retardam o envelhecimento. “Para não sair da dieta, deve-se evitar os chocolates brancos e ao leite, que são repletos de açúcar, aditivos e gordura hidrogenada. Opte pelo amargo ou meio amargo e com maior quantidade de cacau”.

Cerveja por vinho

“Apesar do vinho ser mais calórico, em seus componentes encontramos diversas substâncias benéficas para a saúde. Além disso, a tendência é beber menos que a cerveja, o que resulta em uma menor ingestão de calorias”, finaliza Ione.