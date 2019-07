Apesar de ter assumido papel de vilão na vida moderna, o estresse é uma reação natural do organismo que une componentes psicológicos e físicos para nos defender frente à necessidade de adaptação a uma nova situação, seja ela positiva ou negativa. Pode parecer estranho, mas em quantidades normais, ele é mocinho e atua como combustível para motivar o ser humano a agir.

O grande problema está no excesso do estresse. A maioria das mulheres enfrenta um cotidiano exaustivo, com várias tarefas para realizar e muitos compromissos e papéis sociais a cumprir. O resultado dessa rotina diária moderna é uma sobrecarga de estresse no organismo que causa esgotamento da capacidade de adaptação e diminuição da energia mental, gerando efeito de paralisação ao invés da motivação que ocorre em níveis saudáveis. Mas a solução pode estar em encontrar atividades prazerosas que ajudem a manter a sanidade em meio ao caos.

Válvula de escape

Foi buscando melhora na qualidade de vida e uma válvula de escape para a rotina atribulada que a cirurgiã-dentista e mãe de dois filhos, Francielle Muniz do Carmo, de 37 anos, encontrou a dança de salão. Em um momento de transformação em sua vida, a terapeuta sugeriu que Francielle procurasse uma atividade prazerosa. “Eu não fazia nada de que gostava, ia para a academia por obrigação, mas não fazia algo que me relaxasse. Quando eu era adolescente, gostava de dançar, mas depois de adulta nunca mais dancei. Aí tive a oportunidade de fazer uma aula de dança de salão, e na primeira aula já me apaixonei”, conta.

As aulas, que agora já duram um ano, trouxeram bem-estar, qualidade de vida, de sono e a melhora no humor e na autoestima. “Eu tinha dificuldade em me olhar no espelho, mas nas aulas a gente dança em frente ao espelho e isso me trouxe mais segurança. Melhorou minha coordenação, minha alegria e fiz novos amigos. Meus filhos também notaram a grande mudança no meu humor”, diz.

O hobby deu tão certo que Francielle experimentou também outros ritmos. “Não fiquei só na dança de salão, fiz bachata, zouk e samba de gafieira. Hoje faço dança duas vezes por semana, por duas horas, com dois ritmos diferentes seguidos: a dança de salão e o samba de gafieira. Tirei férias no meio do ano e parece que fico mais triste. Quando estou na rotina das aulas de dança, é diferente. Eu amo esse momento e não o largo por nada”, conta.

Qualidade de vida

“Deixar o corpo se embalar por algum ritmo musical é garantia de um estilo de vida mais saudável. Além de ser uma atividade prazerosa, a dança faz bem para a saúde física, mental e emocional”. Quem faz essa afirmação é o especialista em fisiologia do exercício Guilherme Lacerda, que lista a seguir os principais benefícios que a atividade proporciona.

Força e resistência

Cair na dança pode fortalecer os músculos, melhorar a flexibilidade, a força e a resistência. Os efeitos acabam refletindo no corpo: você ganha mais agilidade, equilíbrio, elasticidade e corrige a postura. Além disso, a dança contribui para a saúde dos ossos, prevenindo, inclusive, a osteoporose. Com 30 minutos de prática regular, três vezes por semana, as vantagens já podem ser percebidas. Portanto, se a ideia é a definição de curvas com uma musculatura mais saudável, aposte nessa modalidade.

Faz bem ao coração

A prática de exercícios físicos é fundamental para dar aquela ajudinha ao nosso "amigo do peito". Com a dança, claro, não poderia ser diferente, já que se trata de uma atividade aeróbica. Em alguns estilos mais dinâmicos, como a zumba, por exemplo, a frequência cardíaca aumenta e a circulação do sangue é estimulada – melhorando a capacidade respiratória. A prática, inclusive, é apontada por especialistas como uma importante aliada para a redução do colesterol e prevenção ou controle do diabetes.

Corpo livre, leve e solto

A dança também trabalha a desenvoltura, ou seja, permite e estimula a expressão corporal. E quando isso acontece, é possível ter a consciência de si mesmo, já que esse movimento de se perceber e se expressar por meio da dança traz mais autoconfiança. Dançar em grupo, aliás, favorece a interação com os parceiros de aula e a socialização acaba sendo perfeita para fazer novas amizades.

Energia e motivação

Se a ideia é dar um baile na rotina, na preguiça e espantar o estresse, a dança vai renovar suas energias. Isso acontece porque ela nos faz esquecer que estamos nos exercitando. Afinal, a empolgação com a música, a coreografia e o fato de que é impossível dançar sem sorrir (a não ser que faça parte de alguma encenação) tornam essa atividade muito divertida. Assim, ao experimentar essas sensações, geramos mais energia e renovamos a motivação para encarar o dia a dia.



Sem tensão



Quando os níveis de estresse sobem, o corpo produz adrenalina e cortisol (hormônios do estresse) deixando o coração mais acelerado, o corpo mais tenso, entre outras sensações. Ao dançar, essa agitação e tensão acumulada se transformam em puro relaxamento e o organismo passa a liberar os hormônios do prazer: endorfina, dopamina e serotonina. Esse benefício traz mais equilíbrio emocional, reduzindo a ansiedade e o desagradável estresse.

Efeitos positivos na memória

Além de movimentar todo o corpo e proporcionar inúmeros benefícios, dançar é um excelente exercício para o cérebro. Mexer o esqueleto ao som de uma música é ótimo para turbinar a concentração e a memória. Esse ganho é comprovado a partir de um estudo alemão, que revelou que dançar é benéfico para aprimorar e fortalecer a função de uma importante área do cérebro: o hipocampo. De acordo com os pesquisadores, a região é especialmente estimulada durante a memorização das coreografias, garantindo, também, maior equilíbrio e prevenindo o envelhecimento da memória, bem como doenças degenerativas, como o Alzheimer.

Em forma

A dança faz bem para saúde e oferece ritmos diferentes (e fáceis de praticar) para gastar muita energia. Dependendo da intensidade da aula, o gasto calórico em uma hora de prática pode chegar a 600 calorias.

Meio democrático

Dançar faz bem para a saúde e é bom para todo mundo: homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. O mais interessante é que não é preciso saber dançar para começar, mas sim seguir os passos no seu ritmo e do seu jeito. Basta relaxar e se entregar para aproveitar todas as vantagens que esse universo dançante oferece para a sua qualidade de vida.

E, então, está esperando o quê para começar a dançar?