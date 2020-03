As palmilhas e calcanheiras são a interface entre o pés e os sapatos e servem para proporcionar maior conforto, além de agregar benefícios para quem as utiliza com frequência. “Esses acessórios contribuem de diferentes formas com a saúde dos pés, promovem a redistribuição das pressões plantares, o alinhamento dos tornozelos e joelhos, a redução de dores e o amortecimento de impactos, além de proteger para calos, bolhas e regiões de pele sensível”, explica a podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet, Maria de Lourdes Pinheiro A podóloga explica ainda qual acessório é mais indicado para cada necessidade:

Corrida ou esportes

Para quem pratica atividades com frequência, existem calcanheiras específicas para absorção de impacto nos calcanhares, perfeitas para quem precisa proteger o esporão calcâneo, tendinite, fascite plantar ou reduzir as dores nos calcanhares, elas são feitas de silicone transparente e possuem um ponto vermelho de silicone mais denso, próprio para a absorção de impacto. “Também é recomendado o uso de palmilhas de silicone, gel ou tecido, especiais para esportes que absorvem o impacto dos movimentos e dão maior conforto durante a prática de atividades de solo, aliviando dores e melhorando a performance dos esportistas”, indica.



Alívio de dores

Para quem sente dores recorrentes nos calcanhares e precisa de mais conforto nos pés, as opções são feitas em gel ou silicone, ambas resistentes e duráveis e com com pontos azuis de silicone mais denso, são as ideais, elas também ajudam na absorção de impacto e podem ser usadas por quem sofre com esporão de calcâneo, contusões, ciatalgia, fascite plantar, osteopenia, osteoporose, tendinite e bursite. Mas atenção, sapatos comuns podem ter a sola e a palmilha original muito rígidas, não sendo indicadas para quem tem dores nos pés. Nesse caso, é preciso acrescentar palmilhas de gel ou silicone, que se adaptam a vários tipos de calçados, e dão mais conforto ao pisar.



Conforto para o dia a dia

As calcanheiras de uso diário promovem a absorção de impacto e também são recomendadas para quem tem esporão de calcâneo ou para mulheres que usam sapatilhas ou scarpins com frequência. Elas também são feitas de silicone, de média durabilidade e são laváveis. As palmilhas de uso diário, por sua vez, podem ser de gel ou silicone lavável e transparente ou até de tecidos de diversas cores. “Existem modelos específicos para usar com saltos, sapatos sociais e também para quem tem pés sensíveis que exigem maior proteção durante a rotina. O ideal é conversar com uma podóloga de confiança para escolher o modelo mais adequado”, recomenda Maria de Lourdes.