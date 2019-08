É muito comum que as pessoas continuem comendo mesmo quando a fome já passou. Por isso, é muito importante estarmos atentos aos sinais do corpo. Será que essa gula não pode se transformar em um transtorno? De acordo com a consultora em nutrição da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), Vanderli Marchiori, é preciso respeitar os sinais de fome e saciedade que o corpo emite. "Passar da medida em uma refeição num dia ou outro é normal, mas quando isso se torna recorrente e a pessoa sente a necessidade de comer mesmo quando não está com fome ou quando já está satisfeita, pode ser um alerta de compulsão alimentar", explica.



Recentemente, a Secretaria de Saúde de São Paulo realizou uma pesquisa envolvendo 150 jovens do sexo feminino com idade entre 10 e 24 anos. O levantamento revelou que 39% estavam acima do peso. Esse resultado é um sinal de alerta para o alto índice de propensão ao desenvolvimento de algum tipo de distúrbio alimentar. Importante destacar que os principais fatores causadores desses distúrbios são a depressão, ansiedade, preocupação constante com o peso e cardápios restritivos.



Para Vanderli, na maior parte dos casos de compulsão, a pessoa começa a comer com culpa e arrependimento quando está fissurada em cumprir à risca alguma dieta restritiva. Além disso, saber diferenciar sensações como fome, apetite e saciedade é crucial na hora de manter o autocontrole. "O primeiro passo é comer com atenção plena, ou seja, durante as refeições é essencial estarmos atentos aos sabores, cores, texturas e aromas dos alimentos", esclarece a especialista.



Também é válido lembrar que dentro de um cardápio balanceado e variado, todos os alimentos e grupos podem e devem fazer parte das refeições: legumes, verduras, frutas, pães, massas e carnes. Outra dica importante da consultora é pensar que a alimentação não é apenas o consumo de nutrientes, mas um ato social e um prazer que sempre acompanhou o ser humano. Portanto, aproveite esse momento sabendo equilibrar frequência e quantidade.