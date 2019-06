No final do ano passado a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu parâmetros ideais de atividades de acordo com as faixas etárias, indicando tempo de duração, frequência e tipo de exercício. As recomendações apresentadas dividem-se em três grupos: 5 a 17 anos de idade, 18 a 64 anos e 65 anos ou mais.



A OMS destaca que, independentemente da idade, manter-se ativo melhora a aptidão cardiorrespiratória e muscular, assim como a saúde óssea e funcional, além de reduzir o risco de doenças não transmissíveis.

A professora de educação física Linda Moreira explica as diferentes recomendações para crianças, adultos e idosos na hora de praticar a atividade. “Para crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos a indicação é acumular pelo menos 60 minutos de exercício diário de intensidade moderada a vigorosa. Se conseguirem fazer mais de 60 minutos, os benefícios podem ser ainda maiores“, sinaliza.



Segundo a professora, para adultos, a fim de melhorar funções cardiorrespiratórias e musculares, fortalecer os ossos, reduzir o risco de doenças não transmissíveis e depressão, deve-se realizar, no mínimo, 150 minutos de atividade física aeróbica com intensidade moderada por semana.



Já as pessoas acima de 65 anos devem praticar cerca de 150 minutos de exercício físico aeróbico com intensidade moderada durante a semana ou, pelo menos, 75 minutos de intensidade vigorosa semanalmente. Isso vai ajudar na função cardiorrespiratória e muscular, na saúde dos ossos e, ainda, no combate à depressão e ao declínio cognitivo.



“Para benefícios adicionais à saúde, adultos e idosos podem aumentar a atividade aeróbica de intensidade moderada para 300 minutos por semana ou fazer 150 minutos de intensidade vigorosa. Vale lembrar que exercícios de fortalecimento muscular devem ser feitos envolvendo grandes grupos musculares em dois ou mais dias por semana”, ressalta a professora.



Para finalizar, a especialista lembra que quando não é possível fazer um exercício físico planejado, deve-se tentar ao menos manter-se ativo com as atividades diárias (tarefas domésticas ou do trabalho). “Raramente, e apenas em condições extremas, o exercício físico não será recomendado, como em casos de doenças sérias ou outras contraindicações médicas”.



Para todas as idades



Crianças ou adolescentes



As atividades físicas para crianças e adolescentes incluem brincadeiras, jogos, esportes, transporte, tarefas, recreação ou exercício programado no contexto familiar, escola e comunidade.



Adultos e idosos



Para idades entre 18 e 64 anos, as atividades físicas incluem dança, caminhada, jardinagem, natação, andar de bicicleta, atividades domésticas, brincadeiras, jogos, esportes ou exercícios planejados no contexto familiar ou na comunidade. Vale ressaltar, ainda, que os idosos precisam fazer exercícios que melhorem o equilíbrio, a força muscular e que evitem as quedas.