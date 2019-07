Imagina uma dieta que associa três cardápios consagrados? Pois é assim que funciona o método 3D funciona. Ele une a dieta desintoxicante da sopa, a dieta proteica e a dieta do grupo sanguíneo. E, segundo o nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo, pode proporcionar um emagrecimento rápido e saudável. Mas seria possível emagrecer rápido de forma saudável e manter o peso?

"A resposta a essa pergunta é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples, porque basta gastar mais calorias do que ingerimos. Complexa, porque para gastar mais calorias do que ingerimos devemos reduzir a ingestão de alimentos e praticar exercícios físicos regularmente. Isso faz com que haja uma redução na disponibilidade de vitaminas e minerais para o nosso organismo, o que pode atrapalhar o seu bom funcionamento. As dietas desequilibradas para emagrecimento podem ser utilizadas, mas não por um período muito longo e devem ser acompanhadas por suplementos nutricionais e de preferência por algum profissional da área da saúde", explica.

Ainda segundo o médico, o método 3D foi idealizado para obter um potente efeito sinérgico no emagrecimento, através da combinação de suplementos e dietas famosas. "O que percebemos é que fazendo essa combinação, o seu corpo não se 'acomodará' a uma única dieta. Com isso, você continuará emagrecendo gradualmente em todas as fases, com saúde. Após atingir o peso desejado, pode iniciar uma dieta equilibrada, como a dieta bio-ortomolecular, que é muito parecida com a dieta do mediterrâneo, ou ainda, utilizar a dieta da pirâmide dos alimentos. Suplementos de alta tecnologia devem ser utilizados e são importantes para manutenção da saúde e da massa magra, além de ajudar a reduzir o apetite e a retenção de líquidos".

O nutrólogo explica que a dieta do método 3D tem a duração de 60 dias. "Durante todo esse período, seguimos a dieta do grupo sanguíneo e, nos primeiros sete dias, seguimos a dieta desintoxicante da sopa. Após, em uma primeira fase, seguimos a dieta das proteínas durante 23 dias e, na segunda fase, por mais 30 dias. Claro que para começar e fazer todo o processo, é preciso procurar e ter um acompanhamento de um nutrólogo", finaliza.