Em alusão ao Dia Internacional do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro, acontece em Goiânia, no dia 29 de setembro, 1ª Corrida Viva Bem. Com trajetos de quatro e oito quilômetros, o evento já está com inscrições abertas. O intuito da corrida é alertar a população goianiense sobre os cuidados na terceira idade.

Segundo a geriatra, Zélia Santana, uma das organizadoras da Viva Bem, as pessoas estão se preocupando mais com o envelhecimento saudável, mesmo as que ainda não passaram da casa dos 40 anos. No entanto a médica faz um alerta: “não existe uma pílula mágica, ou um polivitamínico para envelhecer bem. É preciso desenvolver um conjunto de fatores para isso e, quanto mais cedo tiver início um estilo de vida saudável, maiores as chances de ser um idoso ativo”.

Estudiosos apontam a genética como responsável por cerca de 30% de como a pessoa envelhecerá. Assim, todo o restante é possível ser alterado. “Um dos fatores que interfere diretamente no aumento da expectativa de vida é a prática de uma atividade física. A corrida, por exemplo, é uma boa indicação, porque é barata, na maioria das vezes gratuita, e de fácil acesso. Tem ainda o poder de socialização, uma forma do idoso fazer amigos e tornar os vínculos mais fortes”, garante a geriatra.

A expectativa é que cerca de 700 pessoas participem da Viva Bem, promovendo a integração e bem-estar de idosos, juntamente com familiares, amigos, atletas e público em geral. Os três primeiros colocados nas duas categorias serão premiados.