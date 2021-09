No dia Mundial de Combate ao Estresse, em 23 de setembro, O POPULAR lista técnicas e terapias que podem auxiliar as pessoas a combater esse mal e que estão disponíveis em Goiânia. As informações abaixo são do centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, que disponibiliza as técnicas no local:



Acupuntura: A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa, que busca compreender cada indivíduo em sua totalidade. Segundo essa vertente, as doenças são causadas por desequilíbrios entre o yin e o yang, cujos fatores são climáticos, emocionais e de estilo de vida. Uma vez que o estresse desencadeia sintomas como insônia, dor de estômago, falta de concentração e fadiga crônica, por exemplo, o acupunturista vai analisar cada indivíduo e aplicar um tratamento específico nos pontos energéticos, nos quais serão aplicadas as finas agulhas.

Arteterapia: A arteterapia utiliza a expressão artística como procedimento terapêutico para trabalhar bloqueios de comunicação e sentimentos. Para contribuir com a qualidade de vida, são utilizados recursos como pintura, desenho, poesia, colagem, modelagem, fotografia, música, dança e qualquer outro tipo de arte – seja de forma ativa, quando o paciente produz a arte, seja de forma passiva. A ferramenta promove o autoconhecimento e a reflexão sobre si próprio, ajuda na expressão e comunicação de sentimentos, explora a imaginação e criatividade, diminui estresse e ansiedade, eleva a autoestima e ainda contribui para a concentração, atenção e memória.

Barra de Acess: Terapia holística para quem acredita que precisa de uma autorreflexão, buscando em sua mente o que faz você não evoluir ou não desenvolver-se. A técnica auxilia na expansão da consciência, deixando para trás crenças limitantes, ansiedade, depressão e estresse. Consiste em acionar 32 pontos energéticos localizados na cabeça, através de toques suaves, para auxiliar as pessoas a superarem diversas barreiras do âmbito pessoal, emocional e material.

Fisioterapia: Para auxiliar a melhorar a sua saúde mental e física e combater o estresse, a fisioterapia criou algumas técnicas específicas e uma delas é a microfisioterapia, que consiste em uma técnica para identificar a causa primária de uma doença ou sintoma e estimular a autocura através de micropalpitações na pele do paciente.

Hipnose: Através desse recurso, o hipnoterapeuta se torna capaz de estimular seu paciente a entrar em um profundo estado de relaxamento e concentração, o chamado transe, e assim ajudá-lo a resgatar seu estado de bem-estar e equilíbrio um dia perdido. O emprego da hipnose tem o objetivo de nos capacitar a retreinar nosso inconsciente. De oferecer apoio para evitarmos os pensamentos negativos, e assim podermos gerenciar o estresse com mais eficácia.

Massoterapia: A massagem é altamente eficiente na diminuição do estresse e de seus problemas. O toque das mãos promove efeitos que levam o desencadeamento de funções estimulantes, influenciando os estados psicológico, físico e fisiológico do organismo de forma extremamente positiva. A massagem ativa o sistema parassimpático, que vai trazer o relaxamento e a sensação de bem estar, liberando o hormônio ocitocina, que combate o estresse e alivia as tensões musculares. Seus efeitos contra a angústia, ansiedade e tensão irão melhorar a resistência à dor, gerando mais flexibilidade e relaxando os músculos, gerando a sensação de conforto e disposição. A pressão feita durante a massagem com os dedos e nas regiões específicas ativa e aumenta a circulação sanguínea e a linfática, assim trazendo benefícios para o sistema imunológico do corpo.

Pilates: Além de agir no controle de diversas doenças crônicas, é uma ótima ferramenta de combate ao estresse. O Pilates, por se tratar de uma atividade física, faz com que o corpo produza substâncias associadas ao bem-estar, como a endorfina. Assim, na dosagem adequada, esse hormônio promove a sensação de conforto, alegria e prazer. A endorfina também atua na modulação da sensação de dor e do humor. O Pilates não apenas ajuda na melhora do condicionamento físico, como também contribui com a força, equilíbrio, coordenação motora e resistência. Uma vez que o método trabalha o ritmo respiratório intensamente, o praticante aprende a desenvolver o autocontrole, que é fundamental diante das situações de estresse.

Reiki: Técnica criada no Japão que consiste na imposição de mãos para transferência de energia de uma pessoa para outra e acredita-se que desta forma é possível alinhar centros de energia do corpo, conhecidos como chakras, promovendo o equilíbrio energético, necessário para manter o bem-estar físico e mental. Neste tipo de terapia se usa técnicas de meditação e exercícios de respiração. O objetivo é mudar a oscilação ou vibração das energias e isto traz benefícios comprovados como alívio de dores e redução de sintomas de ansiedade e estresse.

ThetaHealing: É uma técnica baseada na meditação, que permite acessar o subconsciente por meio de ondas cerebrais de frequência muito baixa. É muito eficaz porque não trata os problemas superficialmente, mas procura a raiz deles para que a mudança aconteça profundamente. O indivíduo passa a se conhecer melhor, entender o que acontece em seu próprio subconsciente para, então, modificar aquilo que está atrapalhando sua vida. Ansiedade e estresse são problemas modernos muito comuns, e eles também podem ter origem no subconsciente. O autoconhecimento proporcionado pela ThetaHealing possibilita compreender melhor os sentimentos e situações que levam a eles. Assim, conseguimos redefinir padrões de crenças e comportamentos