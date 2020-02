Todos os anos no período pré-carnaval, a partir de dezembro, a procura por cirurgias plásticas aumenta. Pioneiro da Lipoaspiração no país com mais de 40 anos de experiência, Dr. Luiz Haroldo Pereira, revela que o aumento de pacientes neste pré-Carnaval está 24% maior em relação a outras épocas do ano, tudo para estar com o corpo dos sonhos nos dias de festa.

"Os consultórios ficam lotados nesta época do ano. Próteses de mamas são as cirurgias mais procuradas, pois há tempo suficiente, em média de duas a três semanas, para uma boa recuperação. Em segundo lugar, e muitas vezes junto, temos a lipoescultura, além da procura por próteses glútea", conta o cirurgião plástico que acrescenta um fato curioso a este aumento na procura pelos procedimentos:

"A nova tendência agora nos procedimentos está em realizarmos cirurgias híbridas, ou seja, quando há a associação do implante de prótese com a lipoenxertia, ou enxerto de gordura, de modo que fiquem o mais natural possível, uma preocupação cada vez mais constante das pessoas".

Precauções

Como recomendações de segurança para uma nova cirurgia plástica, Dr. Luiz Haroldo diz que "é importante salientar que estes procedimentos devem ser realizados em hospital e com a presença de anestesista e de um cirurgião plástico. Nunca se deve fazer preenchimentos com metacril, acqua lift, hidrogel ou silicone industrial. Sempre procure um cirurgião especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e que pode ser confirmado do site cirurgiaplastica.org ", alerta.