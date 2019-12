Atualmente, a rotina agitada da maioria das pessoas gera o famoso estresse, o que afeta não só a alimentação e relações como as comunicações e, principalmente, o sono. Assim, mais do que nunca, a insônia impede muita gente de recuperar as energias durante a noite. Essas pessoas que apresentam dificuldades para dormir já começam o dia cansadas, com problemas de humor e o desempenho, no trabalho ou nos estudos, acaba sendo seriamente afetado. Há ainda aquelas que possuem insônia crônica, ou seja, o problema pode durar um período de tempo muito maior do que o normal, levando a consequências muito mais difíceis.

Por isso, muitos tratamentos variados são procurados. Cada vez mais popular, a medicina chinesa vem se tornando uma das preferidas desses pacientes, sobretudo a acupuntura. Segundo o médico acupunturiatra Humberto Franco, diretor científico do Colégio Médico de Acupuntura Goiás (CMA-GO), em uma visão mais moderna de tratamento, deve-se considerar não a doença, mas sim o paciente. “A insônia é causada por vários fatores consequentes da rotina do paciente, desde o estresse, a ansiedade e o sedentariasmo. A acupuntura pode ajudar muito não só fisicamente, mas alinhando as energias conflitantes do corpo e acalmando a mente”, conta

Ainda conforme o especialista, o tratamento da insônia pela acupuntura consiste em equilibrar o chamado yin/yang, recuperando a ação reparadora do sono. “Isso só acontece após um elaborado diagnóstico feito por um médico, tanto do ponto de vista da medicina contemporânea quanto da medicina chinesa. A velocidade de resultados tende a variar de paciente a paciente, mas a média de sessões necessárias é de 10”, explica. O tratamento também pode levar a diminuição do uso de remédios em alguns casos, a depender do quadro clínico do paciente.

Estresse

A insônia não é o único sintoma da ansiedade, que pode vim acompanhada também de coração acelerado, boca seca, vontade de chorar, entre outros. E também para essas condições a acupuntura é cada vez mais utilizada como tratamento complementar. De acordo com o médico acupunturiatra Antônio Alessandro, assim como outras doenças, quanto mais cedo o tratamento começar, melhores serão os resultados e a resposta será mais rápida. “Todos que começam a fazer a acupuntura já sentem um alívio do estresse, a pessoa consegue dormir melhor e isso vai fazer com que a ansiedade fique mais sob controle. Aquele pensamento acelerado, as palpitações, vão ficando menos frequentes”, argumenta.

No caso da ansiedade diagnosticada, contudo, o tratamento deve ser feito sempre com a acompanhamento de um psiaquatra. “Quem faz uso de medicamentos não deve parar de tomá-los, a acupuntura é um tratamento complementar para diversos tipos de proagnósticos, mas geralmente não é o único. Cabe ao psiquiatra diminuir, ou até mesmo trocar, o medicamento do paciente quando ele apresentar uma melhora no quadro de ansiedade. E a acupuntura com certeza o auxiliará nisso.”

Assim como para a insônia, Alessandro ressalta que o tempo de tratamento é relativo para cada paciente, mas a maioria das pessoas já sentem uma melhora com cinco a dez sessões. Outras, que podem ter um quadro crônico mais avançado, demoram um pouco mais para sentirem o efeito.