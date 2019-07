Você é da turma que espera a temperatura cair para preparar uma boa xícara de chá? Que tal rever esse conceito? A bebida, típica dos ingleses, vem sendo cada vez mais consumida pelos brasileiros e pode ser uma excelente aliada para ajudar a combater alguns problemas do dia a dia, como insônia, ansiedade, falta de memória, entre outros.

Segundo a nutricionista Marinna Reis, a maioria dos chás é benéfica para a saúde. “Há vários específicos para cada área da nutrição. Alguns ajudam no tratamento de refluxo, gastrite e problemas intestinais. Outros chás podem ser indicados para ajudar no emagrecimento, a desinchar. Temos os que auxiliam na insônia, ansiedade e estresse, por exemplo. Eu, particularmente, gosto muito de tratar pacientes com problemas intestinais e gástricos com os chás.”.

Algumas ervas são grandes aliadas da paz, equilíbrio e relaxamento mental. “Para isso, podemos indicar camomila, passiflora, alcaçuz e melissa, que são voltadas para a melhora do estresse e ajudam quem tem dificuldades em dormir.” O melhor é conhecer os efeitos do chá antes de começar a fazer uso dele. “Sem conhecer a função do chá, você pode piorar algum quadro, agravar algo de que não tinha conhecimento e deixar de otimizar o que realmente precisa.”

Assim como os benefícios, as contraindicações são individualizadas. “Alguns grupos de risco, como crianças, gestantes, idosos e pessoas com problemas renais, devem ter cuidado”, alerta Marinna. Com a indicação correta, os chás podem e devem ser consumidos diariamente. O horário e a quantidade dependem do tipo de erva e do benefício que se busca. “Alguns chás atrapalham a absorção de nutrientes. Então, o horário é muito importante. Também é interessante não passar de um litro por dia. Muitas pessoas estão substituindo o consumo de água por chá, o que não é nem um pouco indicado.”



Aceita uma xícara de chá?

Segundo a nutricionista Marinna Reis, a infusão é a melhor forma de preparar o chá, pois as propriedades e benefícios das folhas, caules ou flores são mais bem aproveitadas dessa maneira. “Coloque a erva em uma xícara de porcelana ou vidro. Aqueça a água filtrada e, quando as bolinhas aparecerem, desligue o fogo. Não é preciso esperar a água ferver. Coloque na erva e abafe. Deixe a mistura em repouso por cerca de 5 a 10 minutos. Você pode consumir a bebida em temperatura ambiente, quente ou gelada. O chá feito em infusão pode ser consumido em até 24 horas.”

Curiosidades

Saiba um pouco mais sobre os benefícios das ervas em infusão.

Ajudinha na dieta

O chá verde é uma boa opção para ajudar quem está querendo eliminar alguns quilinhos. A sugestão é consumir a bebida 10 minutos antes da prática de atividades físicas, pois ela acelera a queima de gordura corporal, auxilia na redução do triglicérides e no ganho de força muscular.

Mais saúde

Pesquisadores do Hospital Universitário de Zhujiang e da Universidade de Medicina do Sul da China afirmam que beber chá pode ter implicações positivas para a saúde. O estudo avaliou que as pessoas que consomem três xícaras diariamente têm menos chances de desenvolver câncer de fígado, esteatose hepática (gordura no fígado), cirrose e doença hepática crônica. A mesma quantidade é o suficiente para diminuir as chances de sofrer um AVC, além de garantir uma redução no desenvolvimento de doença arterial coronariana. A bebida também aparece como fator de diminuição de chances de ter depressão.

Para não esquecer

Uma dica para quem quer dar aquela afiada na memória é consumir chá de hortelã. Pesquisadores da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, analisaram que a bebida é capaz de despertar o humor e a cognição, além de ajudar a melhorar a memória de longo prazo. Em outros estudos, o chá também aparece como aliado da concentração e capacidade de aprendizagem.

Não consigo dormir

Essa é uma conhecida receita da vovó, o chá de camomila. A planta, rica em antioxidantes, é responsável por criar um efeito calmante e sedativo. Tiro e queda para aquele sono reparador.

Para dias de calor

Não só de xícaras fumegantes vivem os consumidores de chá. Durante o verão, a infusão também pode ser consumida fria. Se preferir, você também pode optar por utilizá-la como uma bruma refrescante e hidratante para o corpo. Para isso, basta preparar um chá de menta e guardar na geladeira. Quando o líquido estiver gelado, é só transferir para um borrifador e espirrar pelo corpo para dar aquele boost refrescante.

Algumas ervas e seus benefícios

Confira os benefícios de 11 chás diferentes e escolha o seu preferido!

Erva-cidreira

É aliada do sistema digestivo e ainda ajuda a aliviar gases. É ótimo para ser tomado depois das refeições por pessoas que têm problemas de digestão. Atua como calmante, como se fosse um sedativo natural.

Alecrim

Digestivo excelente, é muito usado para ajudar pessoas que querem controlar o peso, pois aumenta a sensação de saciedade. Bom para cólicas renal e menstrual, além de ser um verdadeiro tônico para o fígado.

Erva-doce

O aroma dessa erva é relaxante. O chá melhora a digestão e ajuda no combate a cólicas e gases.

Mate

Tem ação termogênica e antioxidante, bom para acelerar o metabolismo e evitar o envelhecimento precoce. Tem poder estimulante, por conter cafeína. Pessoas com hipertensão precisam evitar exageros.

Canela

Ótima aliada no controle do diabetes e do colesterol alto. Ajuda na redução da glicemia, regulando o açúcar no sangue e diminuindo a vontade de comer doces. Melhora a circulação do sangue e tem ação antioxidante.

Gengibre

Anti-inflamatório que atua no sistema digestivo contra cólicas e gases e ajuda no combate à celulite. Também pode combater enjoos e náuseas, principalmente em gestantes, que não podem usar muitos remédios.

Limão

Além de a fruta ser rica em vitamina C, tem ação alcalinizante, ou seja, ajuda a deixar o pH do sangue no nível alcalino, que é como ele deve ficar. O indicado é fazer o chá junto com a casca, porque ela tem uma forte ação de desintoxicação do organismo.

Hibisco

Ajuda no controle do colesterol e é muito diurético, capaz de fazer uma varredura de toxinas no organismo. Aliado no combate ao excesso de peso, com ação anti-inflamatória.

Maracujá

O maracujá já é famoso por ajudar a acalmar o sistema nervoso. O chá combate a ansiedade, estresse, insônia, irritação e agitação.

Maçã

A fruta também tem ação calmante, além de ser ótima para ajudar na digestão. É diurética, com efeito laxante.

Alfazema

De propriedade calmante e bactericida, ajuda a aliviar cólicas. A alfazema também é muito usada para amenizar dores de cabeça.