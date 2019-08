Várias celebridades como Mariana Xavier, Cleo Pires, Ivete Sangalo e Mariana Goldfarb já falaram abertamente sobre o diagnóstico de melasma. A doença da pele atinge mulheres e homens, causando desconforto aos portadores por precisar de cuidados contínuos. "Melasma é o surgimento de manchas escuras na pele que, normalmente, aparecem no rosto, mas podem ocorrer em outras áreas expostas ao sol, como braços e colo", explica a dermatologista Alessandra Serquiz. Atualmente, São 150 mil casos de melasma registrados no Brasil todos os anos.

O problema não representa risco para a saúde e as manchas não são contagiosas. No entanto, segundo uma publicação no Journal of Dermatological Treatment, pesquisadores identificaram que pacientes com melasma sentem emoções negativas sobre a própria condição, mas não as compartilham com ninguém. Alguns dos entrevistados responderam que se sentiam deprimidos e até desfigurados. Outros afirmaram que, durante um diálogo, sentiam “os olhos do interlocutor focados nas manchas”.

A doença atinge, em sua maioria, mulheres no período fértil e é associada a fatores genéticos, exposição ao sol e hormônios femininos, mas homens também podem apresentar o problema. O uso de algumas medicações, a cor da pele, exposição solar e viver em grandes altitudes são alguns fatores de risco. "O problema é mais comum em mulheres entre os 20 e 50 anos. Os homens, quando apresentam melasma, costumam ter maior resistência ao tratamento. Pacientes de tom de pele mais escuro, como as africanas e afrodescendentes, indianas, hispânicas e asiáticas, são mais propensos a contrair melasma, já que possuem mais melanócitos ativos para a produção de melanina, que é a pigmentação da pele. Estar gestante também contribui devido às alterações hormonais. Outros fatores são a genética e histórico familiar, além de exposição ao sol e altas temperaturas."

Ainda conforme a dermatologista, infelizmente o melasma não tem cura. “Mas temos tratamentos bastante eficazes, se feitos corretamente e de forma conjunta com o dermatologista. Peelings e a indução percutânea de colágeno são procedimentos já consagrados e amplamente realizados nos consultórios. O uso de tecnologias, como alguns lasers específicos para o tratamento do melasma, que não emitem calor local e por esse motivo além de tratar, previnem o efeito rebote, são a grande aposta do momento. A cysteamina, por exemplo, também é uma novidade e está sendo usada com resultados bastante animadores”, garante.

Como prevenir o melasma?

Para Alessandra. a melhor forma de prevenção é o protetor solar, de preferência os que possuem cor para proteger da luz visível. “Outras formas de proteção solar como chapéu, bonés, guarda-sol também são bem-vindos. A associação na rotina dermatológica de antioxidantes tópicos como vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico, e por via oral, como polypodium leucotomos, ácido tranexanico e resveratrol são potentes aliados.”

Gestação

Não é novidade que o corpo da mulher muda bastante durante uma gestação. São diversas transformações causadas por hormônios. Uma das mudanças mais questionadas pelas grávidas é o surgimento do melasma. A recomendação é que as mulheres continuem usando filtro solar com clareadores mais suaves. Já após o nascimento, os medicamentos podem ser mais potentes.

Ainda disso, as manchas não aparecem apenas no período gestacional, mas também podem surgir com o uso de anticoncepcionais. Assim, quando possível, é indicado evitar o uso de anticoncepcionais ou outros hormônios estrogênicos e progestagênicos, o que ajuda a evitar a piora de muitos casos.

Como podemos nos proteger contra a luz visível?

Todos que sofrem de melasma têm que redobrar a atenção ao se expor ao sol, que tem efeitos agravantes nas manchas. No entanto, luzes artificiais também afetam o problema, mas em menor proporção. A proteção contra a chamada luz visível é possível com ativos que conseguem bloquear a passagem da luz e refleti-la (ou absorvê-la) antes que estimule a pele. Protetores solares com cor possuem esse tipo de ativo mais presente. Boa parte desses produtos de beleza contém variações de óxido de ferro. Essas são as substâncias que vão garantir a reflexão da luz visível.

Novas tecnologias

Como sabemos, a tecnologia está sempre sendo usada a favor da saúde e da estética. E não seria diferente em relação ao melasma. Atualmente, com tem ofertado novas técnicas que prometem reduzir os impactos do melasma de forma considerável. "Foi lançado recentemente um laser muito rápido que, com a velocidade em picossegundos, provoca a microfragmentação da melanina. Dessa forma, ela se quebra em pedaços infinitamente menores do que equipamentos mais antigos são capazes. Isso facilita e agiliza o procedimento. O grande diferencial da tecnologia é a ausência de calor gerado na pele, ou seja, o equipamento trabalha utilizando o efeito mecânico e não o efeito térmico, como acontece com outros lasers”, explica o dermatologista Bruno Vargas.

Segundo ele, o resultado tende a ser mais rápido e potencialmente efetivo, em poucas sessões. “O tratamento para melasma em grau avançado costuma demorar, mas trabalhamos para reduzir esse tempo. O PicoWay-laser de picossegundos, por exemplo, oferece um tratamento mais rápido e não agride a superfície da pele. Praticamente não existe período de recuperação e a pessoa já pode retomar suas atividades rotineiras imediatamente.”

O ácido tranexâmico também pode ser uma das indicações. Na forma intradérmica, ele é aplicado por meio de uma agulha fina na mancha, na camada intermediária da pele, e bloqueia os estímulos que fazem com que o melanócito produza mais pigmento. "Dessa forma, a pele fica protegida e novas manchas são impedidas de aparecer ou, ainda, as que já existem de escurecerem. Quando associado ao tratamento oral e tópico, os efeitos são melhores. Para todos os tratamentos é fundamental a avaliação de um dermatologista. Somente ele poderá indicar a melhor opção. Também é importante se atentar aos cuidados básicos, como uso constante de filtro solar, além de chapéus ou bonés durante a exposição à luz solar", finaliza.