É verdade que a primavera acaba de começar, mas sabemos que três meses podem passar voando. Logo, a estação mais animada do ano, época de sol, praia, clube, água de coco, férias... estará batendo na porta. E, apesar de não ser uma regra (ainda bem), tem gente por aí já pensando em como perder aqueles quilinhos a mais conquistados ao longo do ano. Algumas pessoas até mesmo haviam prometido para si, em janeiro, que finalmente voltariam para a academia e focariam na dieta. Só que o ano passou e esse desejo não saiu do papel.

Contudo, é possível tornar seu projeto verão uma realidade ainda em 2019. Pelo menos é o que garante o médico do esporte Diego Dias. “Esse período de três meses nem é um período tão curto assim. É possível realizar muitas coisas. Os primeiros passos seriam dar atenção especial à alimentação, com controle da dieta principalmente, seguindo corretamente as orientações de um médico, uma dieta elaborada por nutricionista e um bom engajamento na prática de exercícios físicos, mantendo a realização diária.”

Movimente-se

Quando os assuntos são a manutenção da saúde e a perda de peso, a atividade física é essencial. Falando de metas, segundo Diego, antes de tudo é preciso ter cuidado para não cometer alguns erros básicos. “Um dos maiores é a realização de exercícios sem respeitar o descanso, ficando horas a fio dentro da academia. Outro é fazer só exercícios aeróbicos. A gente também precisa de fortalecimento muscular, melhora de musculatura. Muitas vezes, as pessoas desejam emagrecer e acabam investindo em atividades extremamente longas. O déficit calórico exagerado que isso promove pode levar à perda de massa muscular. Esses são erros vistos em momentos de desespero.”

Para o médico, a pessoa que deseja mesmo que seu projeto verão dê certo precisa, em primeiro lugar, conseguir organizar a alimentação, já que esse é um dos principais auxiliares para o ganho de massa muscular ou para perda de gordura. “Os exercícios aeróbicos são extremamente importantes nessa fase de maior gasto calórico e perda de gordura. É possível manter altas frequências cardíacas e altas perdas de caloria, mas a musculação associada sempre é indicada. Ela vai proporcionar também o fortalecimento muscular. E, para quem quer o ganho de massa muscular, os exercícios que promovem maior estimulação sobre a musculatura são os resistidos, ou seja, a musculação em si.”

A regularidade também é um fator importante para alcançar esse objetivo. “Persistir é essencial, mas é necessário lembrar que não é porque você decidiu iniciar uma atividade física que você já é o super-herói. É preciso ter uma fase de adaptação. No início de qualquer atividade física, nós passamos por uma fase de coordenação, de aprendizado dos movimentos e de preparação da musculatura. Em seguida, a gente começa a ver alguns resultados. Nesse prazo de três meses, é possível ir passando por essas fases, indo um pouco mais lentamente nas primeiras semanas e aumentando a intensidade em seguida. Com um mês aproximadamente, a intensidade dos treinamentos já pode oferecer um resultado até satisfatório no desenvolvimento e ganho de musculatura. E, desde o início da atividade física, o fato de você já estar fazendo gasto de calorias auxilia no processo de emagrecimento”, afirma.

É válido ressaltar que as vias metabólicas dos exercícios aeróbicos e de exercícios resistidos são diferentes. Isso quer dizer que a maneira de estimulação sobre a musculatura é diferente na musculação. “Com ela, nós temos uma atuação sobre o músculo de maneira a estimular a realização de hipertrofia. Há uma pequena estimulação de hipertrofia nos exercícios aeróbicos, mas esse não é o seu ponto principal. Portanto, aquela pessoa que pratica exercícios aeróbicos ao ar livre, em geral, é a que tem o objetivo de perda de gordura. Já a pessoa que está realizando a musculação no ambiente da academia, teria um foco além da perda de gordura, o desenvolvimento de hipertrofia. Saber em qual tipo investir depende do objetivo e por que não associar os dois? Isso seria o mais adequado”, explica Diego.

Outros pontos que devem ser destacados são o uso de calçados e roupas adequadas para a prática dos exercícios e a ingestão de água durante as atividades físicas e ao longo do dia. “Também procure um profissional para que possa passar por uma avaliação e ver se está tudo certo do ponto de vista cardiovascular e ortopédico. O médico pode fazer essa avaliação para oferecer uma garantia de que a pessoa não terá qualquer problema maior no decorrer das atividades físicas.”



Tudo começa pela boca

Há várias formas de usar o próprio corpo a nosso favor. O importante é aproveitar o dia a dia para tentar fazer escolhas melhores, incluindo uma alimentação saudável. As dietas milagrosas nunca são uma boa opção, até porque elas não existem. E é necessário lembrar que o excesso de peso foi construído ao longo do tempo, causando uma série de alterações no organismo que não podem ser revertidas em poucos dias. “Se o assunto é um projeto verão, um ponto de atenção é não colocar metas humanamente impossíveis”, diz a nutricionista Nany Sado.

Por isso, a primeira coisa a se fazer é saber o peso atual. Depois, deve-se estabelecer quanto se deseja reduzir. “Muitas pessoas nem sabem quanto peso querem perder e ficam se torturando com o desejo de emagrecer. Antes de tudo, é preciso definir isso, assim como o prazo. Em quanto tempo você quer perder aquele peso? Temos três meses até o verão. Nesses três meses, quanto peso devo reduzir por semana e o que vai fazer para alcançar isso até lá? Com tudo isso definido, montamos um planejamento com estratégias e ações. O nutricionista e a atividade física vão ajudar. Já uma boa avaliação de antropometria vai revelar se você tem muita gordura no corpo e como está seu metabolismo.”

A nutricionista ressalta que o sucesso do projeto verão, bem como qualquer plano de emagrecimento, dependerá de vários fatores. “Não é possível, por exemplo, perder 50 quilos em três meses, mas já vi pessoas eliminarem até 20 quilos nesse período. O metabolismo, a presença de massa magra, a frequência de atividade física... tudo influencia, mas o sucesso depende do paciente, do plano alimentar, do plano de exercícios. O ideal é não estipular alvos absurdos e realmente querer essa mudança, porque não é fácil. Mas se você realmente quiser perder peso, você consegue”, garante.

Conhecer a própria rotina e se entender também fazem parte do processo. “Aí é preciso se planejar, saber como está sua saúde, seu metabolismo e, dentro disso, planejar suas refeições e seguir o treino à risca. O mais difícil é criar o hábito, mas depois isso se torna algo intrínseco no seu dia a dia e, consequentemente, na sua vida. O seu corpo e o seu cérebro vão entender onde você quer chegar.”

Segundo Nany, apenas pequenas mudanças já podem ajudar muito. “Se você toma refrigerante todo dia, passe a tomar apenas uma vez por semana. Se você nunca faz exercícios, tente ao menos duas vezes por semana. Evite os alimentos processados e comece a fazer sua própria comida. Coma mais frutas, verduras e proteínas. Tente diminuir as porções. Isso tudo vai fazer muita diferença.”

Não desistir no início, evitar se cobrar demais e não se culpar quando sair um pouquinho do plano são outras recomendações. “Todas essas mudanças vão se tornar hábitos que vão mudar sua vida. Você com certeza vai chegar melhor à terceira idade. Então, não desista. É difícil no início, mas não desista. O projeto verão já mudou a vida de muitas pessoas e você pode mudar a sua também. Basta querer”, sustenta.

Ajudinha da tecnologia

Além da atividade física e da alimentação saudável, o projeto verão pode contar com o auxilio da tecnologia. Afinal, são muitos os procedimentos estéticos que prometem reduzir aquela gordurinha fora de lugar, celulites, flacidez e até mesmo alguns vasinhos. “Seja qual for ou quais forem os incômodos, vamos precisar de tempo para tratá-los. Como estamos a três meses do verão, agora é a hora”, explica Reynaldo Pedrosa, nutrólogo pós-graduado em medicina estética.

Atualmente, o mercado oferece muitas alternativas de tratamentos corporais estéticos. “Nós desaconselhamos tratamentos que se baseiam apenas no uso de um ou outro aparelho. Hoje, o que deve ser proposto é um tratamento que envolva não só conhecimento de quem vai executá-lo, mas que seja focado na queixa do paciente. Os melhores resultados são obtidos com a associação de vários métodos. A criolipólise, o ultrassom, a radiofrequência e a carboinsuflação são os recursos mais utilizados. Mas é sempre importante reforçar que o tratamento requer um conjunto de recursos utilizados de forma individualizada. Uma avaliação prévia bem feita é fundamental para criar um programa de tratamento específico para cada pessoa.”

Para Reynaldo, os três meses até o verão são o período ideal para se iniciar um tratamento. “Lembrando que nenhum programa para tratamento estético dará um resultado satisfatório sem a cooperação do paciente. Dieta equilibrada e exercícios físicos regulares continuam sendo a base de tudo. Atualmente, temos muitos recursos, mas quem espera milagre tem uma grande chance de ficar frustrado”, alerta.