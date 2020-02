Tiaras, faixas, laços, tintas coloridas e muito, mas muito glitter! A festa mais popular do país -- e a mais esperada - está chegando e os cabelos merecem uma produção a altura, certo? Porém, com o uso de tantos produtos e exposição excessiva ao sol, as madeixas podem chegar danificados ao fim do feriado.

Para quem deseja seguir com cabelos bonitos e hidratados após a folia, a instrutora do Curso de Cabeleireiro do Instituto Embelleze, Mônica Arthur, separou algumas dicas para garantir aos foliões looks incríveis, sem prejudicar a saúde dos fios.

- Glitter

Unânime entre os carnavalescos, o glitter se tornou item fundamental em qualquer fantasia. Mas assim como a sua fama, também é grande a dificuldade para removê-lo dos fios. Segundo a instrutora esse é um processo que só exige jeito e paciência. “Esfregar não é a solução. Além de danificar o cabelo, o ato de esfregar pode fazer com que a purpurina grude ainda mais nos fios.”, comenta.

De acordo com Mônica, os únicos materiais necessários para uma limpeza eficiente são: fita adesiva e um bom shampoo anti resíduos. “Retire um pequeno pedaço da fita e pressione levemente sobre a cabelo. Repita esse processo até conseguir absorver todo o excesso do glitter. Para finalizar, lave os fios com um shampoo próprio para uma limpeza profunda.”, ensina.

A profissional ainda ressalta que é de extrema importância adquirir o produto próprio para maquiagem. O glitter escolar é de fácil acesso no mercado, mas não é o mais indicado para aplicação no couro cabeludo, pois pode causar alergias. “A melhor indicação que eu poderia dar é o glitter biodegradável. Além de não agredir a pele, beneficia o meio ambiente. Ao invés de plástico, que acaba nos oceanos e afetam as faunas marinhas, a opção é composta apenas por ingredientes orgânicos”, indica Mônica.

- Mechas Coloridas

Os sprays tonalizantes para cabelos também são grandes apostas para compor as fantasias. A grande vantagem deste tipo de produto é conquistar fios coloridos que saem com facilidade e não necessitam de nenhum descolorante. “O produto pode parecer prejudicial por proporcionar um aspecto mais duro e seco nas mechas em que foi aplicado, porém, se utilizado corretamente, não apresenta nenhum perigo”, explica a instrutora.

A durabilidade do produto, composto por pó colorido e gel fixador, está vinculada a primeira lavagem do cabelo após a tonalização. Com um shampoo comum, toda a tintura sai e os fios retomam a sua cor natural. “Por se tratar de um produto extremamente seco, a primeira e única dica está em não adiar a sua retirada. Deixá-lo no cabelo por muito tempo pode causar ressecamento.”, aconselha.

- Todo carnaval tem seu fim. E agora?

Overdose de tinta e glitter, exposição ao sol e o suor excessivo podem ser inimigos dos cabelos. Mesmo tomando todos os cuidados necessários existe a possibilidade dos fios não chegarem exuberantes ao final do feriado. De acordo com Mônica, com a folia chegando ao fim está na hora de uma hidratação reforçada. “Se o cabelo apresentar um aspecto fragilizado ou ressecado, vale tirar um tempo para cuidar dele com mais atenção.”, indica.

Para uma hidratação completa e eficiente, o ideal é lavar os fios com um shampoo anti resíduos, aplicar um creme hidrante mecha por mecha sem tocar a raiz, deixar agir por aproximadamente 10 minutos e enxaguar até retirar todo o produto. Agora, com a saúde dos cabelos intacta, só resta iniciar a preparação do carnaval do próximo ano!