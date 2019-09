Se tem uma máxima que traduz o atual momento do universo da beleza, ela é, com certeza, a de que excesso e cafonice caminham lado a lado, podendo de misturar a qualquer momento. Prova disso é o sucesso, dentro e fora das passarelas, de produções menos exageradas – o que impactou até as goianas, verdadeiras personificações da vaidade. A moda agora é a maquiagem natural, o tecido sustentável, o cosmético orgânico, a aceitação dos fios, a celebração das curvas. A tendência é a parcimônia, o atemporal, o “minimal feeling”. De olho na mudança, as grandes marcas vêm colocando no mercado aparelhos eletrônicos, do inglês gadgets, que prometem otimizar a rotina de autocuidado.

Na lista, massageadores que deixam a pele vigorosa, escovas que são um carinho no couro cabeludo, máscaras que disparam calor e diminuem as olheiras, bastões que emitem luz de LED e melhoram o rosto acneico. Uma infinidade de lançamentos que deixariam a geração passada boquiaberta – isso para não citar a turma mais jovem, que corre contra o tempo para conseguir acompanhar o ritmo das novidades. Aos 26 anos, a influenciadora digital Tuany Ribeiro, por exemplo, não imaginava, até meses atrás, que existisse um capacete capaz de estimular o crescimento dos fios ou um lavatório especial que resgatasse o brilho dos cabelos.

A descoberta ocorreu na cadeira da terapeuta capilar Núbia Chagas, há três meses, e desde então Tuany cuida das madeixas, semanalmente, com a santa ajuda da tecnologia. “Depois que comecei a clarear os cabelos, tive muitos problemas em relação à textura e à aparência. Os fios ficaram ressecados, quebradiços, estragados mesmo. Além disso, o crescimento deles ficou bastante prejudicado”, recorda-se. A solução foi apostar no trio: escova massageadora que projeta luzes de LED, capacete emissor de ondas de elétrons e cromoterapia (as duchas do lavatório filtram as impurezas da água com esferas de vitamina C e carvão).

Enquanto o LED dilata os fios e potencializa a absorção dos produtos, os elétrons estimulam o crescimento dos cabelos e a cromoterapia melhora o brilho das madeixas. O tratamento custa a Tuany cerca de R$ 800 por mês. Para quem não tem tanta disposição, já é possível encontrar no mercado, por exemplo, “escovas domésticas” cujo uso é facilitado para que a pessoa manuseie o produto sem ajuda. É o caso dos modelos em forma de tiara, das opções compactas e das que podem, inclusive, ser usadas no banho com o xampu.

Segundo a terapeuta capilar Núbia Chagas, a procura por procedimentos que visam cuidar da saúde dos fios cresceu muito nos últimos anos. “A maioria das mulheres que me procuram sofre com o combo raiz oleosa e ponta seca, com a temida queda capilar e com o afinamento dos fios. O uso da tecnologia começa já no nosso primeiro encontro. Com uma câmera, que amplia o couro cabeludo em quase 200 vezes, faço o diagnóstico e só então defino o melhor tratamento para cada caso”, explica, referindo-se, por exemplo, à exposição dos fios à luz de LED que pode estimular a circulação sanguínea ou acalmar o couro cabeludo.