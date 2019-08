Em um País de clima tropical, é normal ter a pele mista à oleosa. Talvez por isso, qualquer brilho na face poderia ser visto como oleosidade. Assim, as brasileiras se tornaram amantes do matte. Tanto que até há pouco tempo, esse acabamento era quase uma unanimidade em maquiagem, principalmente para a pele. E o batom matte se tornou febre, principalmente depois do lançamento da versão líquida.

No entanto, com o retorno das tendências dos anos 1990 para as passarelas e, consequentemente, para as ruas, o gloss começou a aparecer frequentemente nos rostos por aqui. “Na verdade, acredito que ele nunca deixou de ser usado. Esse produto sempre foi muito útil na maquiagem. Mas agora vejo que a onda do acabamento matte ficará um pouco de lado e o gloss rouba a cena neste momento”, garante o maquiador Evando Filho.

O uso do cosmético aparece de forma repaginada: de maneira mais leve nos lábios, chegando até à pálpebra e deixando também sua marca na pele, inclusive com a volta das bases hidratantes e iluminadores. “Sempre vejo que tudo aquilo que é massificado tende a ser cansativo. Acho que foi o que aconteceu após o uso constante das texturas matte. Acredito que é por isso que o gloss está agora em grande evidência”, ressalta Evando.

O maquiador antecipa que a tendência deve continuar em alta durante a primavera-verão. “O gloss suaviza qualquer look. Vai bem com todas as texturas, cores e efeitos. É tendência garantida. Aposto nos tons nude e rosados para a temporada. Eles são o must have da nova estação.”

Para Evando, algumas das funções do gloss são dar brilho, leveza e evidenciar o sorriso de forma marcante e delicada. “Esse produto é a cara do verão e você pode usá-lo sem regras, sem preocupação. Há apenas uma dica que aprecio: deve sempre haver retoques. O sorriso molhado merece estar sempre maravilhoso e renovado. Então, tenha sempre o seu gloss por perto para dar aquela retocada”, finaliza.



Use e abuse!

Nos anos 1990, o gloss era bem grudento. Era até comum que mulheres de cabelos longos sofressem com os fios grudando nos lábios. No entanto, a nova aposta não é mais grudenta como antes e vem em diversas texturas e formas. Por isso, o gloss na make passa a ser usado de formas diferentes.

Boca

Não é necessário exagerar na quantidade. Uma dica é aplicar um pouco do produto incolor no centro da boca já colorida com um batom. Esse truque é ótimo para dar mais volume aos lábios. Há ainda alguns glosses bem pigmentados para serem usados em toda a boca.

Olhos

Para um efeito molhado, você pode usar o gloss no lugar da sombra. Outro truque é usar o produto como fixador. Aplique a cor de sombra desejada e depois espalhe um pouquinho do gloss.

Rosto

O gloss sai dos lábios para ganhar o rosto inteiro. Aplique um pouco do produto nas têmporas, na linha vertical sobre o nariz e no arco do cupido.



Feira de beleza

Quer se jogar na tendência? Separamos alguns produtinhos de marcas já conhecidas e com preços acessíveis para você.