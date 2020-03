De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os procedimentos estéticos tiveram um aumento de 25,2% em comparação a 2016. São vários tipos de cirurgias plásticas realizadas em todo país, e é importante estar atenta aos cuidados necessários antes e pós-procedimento. O cirurgião plástico e diretor do Instituto Luitgards, Bruno Luitgards, separou dez dicas para quem pretende realizar algum procedimento



Antes do procedimento

1 - O primeiro cuidado pré operatório é absolutamente imprescindível -- conversar bastante com seu Cirurgião Plástico sobre a cirurgia, os resultados que podem ser alcançados e tirar todas a dúvidas que tiver. Alinhar as expectativas ao que pode ser verificado após a cirurgia é o maior passo para o sucesso, pois mesmo que o resultado seja bonito, a paciente algumas vezes pode não ficar satisfeita quando não sabia que haveria uma cicatriz ou tinha expectativas irreais.



2 -- Não Fume -- o cigarro possui além da nicotina uma série de outras substâncias nocivas que em conjunto causam diminuição da oxigenação do sangue e constrição dos vasos sanguíneos.



3 - O jejum deve ser observado rigorosamente no dia da cirurgia. É necessário parar de se alimentar 8 horas antes do horário previsto para o procedimento. Você poderá ingerir água até 3 horas antes.



4 - Alguns medicamentos devem ser suspensos ou evitados antes da cirurgia. Normalmente com 10 dias de antecedência não devem ser utilizados medicamentos que possam causar sangramentos como AAS, antiinflamatórios, e mesmo naturais como à base de ginseng. Medicamentos para emagrecer, diuréticos e estimulantes também não devem ser utilizados neste período quando possível.



5 - Hidrate bastante a pele da região a ser operada com cremes! Isso ajudará a evitar o surgimento de estrias após procedimentos!



Pós operatório

1 - Seguir todas as recomendações do seu médico é essencial. Em alguns casos os pacientes sentem-se tão bem que se esquecem de seguir as recomendações, mas isso pode ter impactos negativos no resultado. Então lembre-se que você está em período de pós-operatório e precisa seguir todas as recomendações do seu médico.



2 - Evite exercícios físicos e realize o repouso necessário. A cicatrização ocorre em diversas fases e é contínua, assim no início você deve evitar esforços que podem gerar tensão nos pontos. As atividades serão liberadas de forma gradual.



3 - Evite o sol -- após a cirurgia você terá uma cicatriz e em alguns casos equimoses (manchas roxas). O sol poderá causar um escurecimento da cicatriz ou causar manchas fixas sobre as equimoses, por isso é essencial evitá-lo no período inicial da cicatrização e sempre utilizar proteção solar após esse período.



4 - A drenagem linfática poderá ser indicada pelo seu médico e é essencial no pós- operatório para evitar fibroses, diminuir o edema e evitar irregularidade na pele. É importante fazer as sessões com um profissional especializado e de preferência indicado pelo seu médico.



5 - Utilizar roupas específicas, como a malha compressiva, sutiã pós operatória ou outros indicados pelo seu médico ajuda a diminuir o edema (inchaço) e obter um resultado mais satisfatório.



“Embora muitos pacientes desconheçam a importância desses cuidados existem inúmeros fatores e atitudes que devem ser seguidos e podem melhorar os resultados, enquanto determinadas atividades podem impactar muito negativamente o resultado e, por isso, são proibidos pelo médico”, finaliza Luitgards.