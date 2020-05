Ludovica Uso obrigatório de máscara devido à pandemia do coronavírus muda rotina de maquiagem Com a utilização do novo utensílio, destaque na região dos olhos ganhou maior importância

A única máscara que fazia parte da rotina da maquiagem era a de cílios, usada para destacar e ajudar a levantar o olhar, dando, no geral, muito charme ao visual. Com a atual pandemia do novo coronavírus, tudo mudou. O setor de maquiagem e beleza foi um dos mais afetados negativamente pelo isolamento social. Com o uso obrigatório de máscara de proteção facial ...