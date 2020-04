Mesmo trabalhando em casa, com pouca exposição ao sol, os cuidados com a pele não podem parar. O aumento da exposição à luz visível e a luz azul presente nos dispositivos eletrônicos, causam diversos problemas como o envelhecimento precoce, a hiperpigmentação ou aumento do melasma, inflamação cutânea e secura, rugas no pescoço e a flacidez no rosto, alerta a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Alessandra Serquiz.

A luz azul que penetra na camada mais profunda da pele causa envelhecimento e perda de colágeno e elastina, com o consequente aumento das rugas. Já a hiperpigmentação é o escurecimento da pele pelo aumento da produção da melanina, que provoca manchas e tons irregulares no rosto. “Ao receber grandes quantidades de luz, a pele produz mais melanina, o que gera o aumento das manchas”, alerta a dermatologista.

Assim como nossos olhos ficam irritados com altos índices de exposição à luz, esse excesso pode causar ainda a inflamação cutânea e secura. “Embora menos visíveis, as camadas externas de nossa derme sofrem com essa superexposição e reagem a agressão por inflamação e ressecamento”.

Skincare

A especialista ressalta que os cuidados faciais devem seguir a mesma rotina do dia-a-dia fora de casa: limpar, tonificar, hidratar e proteger, pela manhã e repetidos à noite, com exceção da proteção e o acréscimo de creme ou sérum de vitamina C.

“Os principais cuidados são a manutenção do uso do protetor solar mesmo em casa, associado a um hidratante e antioxidante para combater a formação de radicais livres, como a vitamina C e E por exemplo”, explica a dermatologista, acrescentando que ingerir bastante água também é fundamental para uma pele saudável.

Outro ponto importante a ser observado neste período de home office é para evitar o ‘text neck’, traduzindo ‘pescoço de texto’, que designa a posição que permanecemos ao acessar o celular, tablet ou notebook, que tem como consequência as indesejadas rugas no pescoço.

“A única forma de evitar essas linhas, no entanto, é com reeducação postural. Quando estiver no computador, evite usá-lo no colo e sempre tente suspendê-lo de forma que a tela esteja na linha dos olhos, evitando inclinação do pescoço”, pontua a especialista.

O corpo também exige cuidados

Como o trabalho têm sido exclusivamente em casa, é comum exceder o prazo para concluir alguma tarefa, por estarmos na comodidade de nossos lares. Por isso a especialista alerta que, além da atenção com a face, não devemos nos esquecer dos cuidados com o corpo.

A recomendação é reeducação postural, evitando a hiperflexão do pescoço por longos períodos. “De 30 em 30 minutos tente alongar a coluna, puxar e segurar o joelho contra o peito, alongar os braços para cima, frente e lados, procure andar por alguns segundos e depois continue no seu trabalho. Para os que podem reduzir o tempo gasto em frente às telas dos aparelhos eletrônicos, faz bem para a pele e também para a mente, principalmente nesse período de muita informação”, orienta.