A insistência de dermatologistas em relação ao uso do filtro solar fez com que a presença do produto na rotina, e nas necéssaires femininas, se tornasse mais comum. O que muita gente esquece, porém, é que além da pele as unhas precisam de proteção e hidratação constantes

l O que se torna ainda mais importante no verão. Segundo especialistas, quatro dicas básicas ajudam a manter as unhas saudáveis na estação mais quente do ano:

l Hidrate sempre unhas e cutículas, usando cremes, séruns ou óleos

l Invista em esmaltes nutritivos e fortalecedores, que ajudam a manter as unhas fortes e saudáveis durante toda a estação

l Aplique protetor solar nas mãos, mas não esqueça de retirar os resíduos do produto, que pode causar manchas e descamação do esmalte

l Evite, ao máximo, usar sapatos fechados - pés úmidos são um prato cheio para proliferação de fungos

l Remova o esmalte, pelo menos, um dia antes de fazer as unhas novamente, assim elas poderão respirar, o que, além de evitar o aparecimento de manchas, vai impedir que elas fiquem ressecadas e quebradiças