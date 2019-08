Assim como a moda, o mundo da beleza também tem suas tendências e apostas e, claro, as unhas não ficam de fora. As cores e estilos podem variar bastante a cada estação. Com a temporada primavera-verão 2019 chegando, já é possível encontrar roupas e acessórios que devem ser tendência. Mas e as unhas? Quais são as apostas?

Para a nail designer Simone Cristina Silva, as tonalidades coloridas, os tons mais quentes, escuros clássicos e terrosos vêm com tudo na estação. “Os tons de roxo também estão bombando, dos mais clarinhos até o ultraviolet, com brilho ou opacos. As cores terrosas e o mostarda, em versões mais secas e frias, também estão muito em alta”, conta.

Para as mais ousadas, a profissional garante que a tendência são os tons neon. “Eles remetem energia e se destacam. Além disso, a nail art continua com força total, com adeptas que cada vez mais criam algo novo e original, como tons cromados e brilhosos.” Já quando o assunto é o acabamento, a especialista antecipa que deve variar entre cremoso, cintilante e perolado, com partículas de brilho e efeito gel.

Os efeitos que devem ficar em evidência nas unhas são os metálicos e cromados. Unhas foscas, envernizadas, metálicas e ainda com glitter também devem aparecer bastante no verão. “Quanto ao formato das unhas, além do tradicional, a famosa quadradinha, a tendência é o formato almond, um meio termo entre stiletto e oval, e o próprio stiletto, iguais às de famosas como Rihanna, Adele e Kim Kardashian”, diz. Para Simone, a escolha do formato deve levar em consideração a rotina da mulher. “Tem de ser aquele que fica confortável e que você consegue adaptar a sua rotina.”

Alongamento

Atualmente, são muitas as técnicas de alongamento disponíveis no mercado. Claro que algumas são mais procuradas e indicadas. “Os alongamentos com fibra de vidro continuam com destaque na preferência das mulheres. E as unhas postiças transparentes, como as da Bruna Marquezine, também vêm conquistando seu espaço.”



Cuidados

O melhor cuidado com a saúde das unhas é a hidratação com produtos de qualidade. O indicado são óleos que têm o poder de penetrar na unha e na pele, aprofundando a hidratação. “O óleo de semente de uva com vitamina E é ótimo. E é bom ressaltar que, ao usar alongamento, o ideal é que seja feito com um bom gel de capa base, com cálcio na composição. Depois do procedimento, você deve continuar hidratando as unhas, passando o óleo na cutícula, que será absorvido por intermédio da linha de espaço entre a cutícula e o alongamento”, ensina Simone Cristina Silva.

Vitaminas

Se as suas unhas andam descamando e quebrando com frequência, é bom prestar atenção. Em geral, a explicação é a deficiência de vitaminas A, B, C e D no organismo. Saiba mais

Vitamina A: responsável pela renovação e regeneração dos tecidos, a vitamina A é indispensável para combater o enfraquecimento das unhas. O nutriente age hidratando e diminuindo a descamação nas unhas.

Complexo B: também boas para o crescimento do cabelo, as vitaminas do complexo B, especialmente a B1, B5, B7 e B10, ajudam quando o assunto é unha. Elas aceleram o metabolismo e oferecem a força necessária para que as unhas cresçam firmes e sem se quebrar.

Vitamina C: além de ajudar que as unhas cresçam hidratadas e saudáveis, a vitamina C é uma solução para quem observa um crescimento lento, dando aquele empurrãozinho no processo.

Vitamina D: responsável pela absorção de cálcio e bastante relacionada aos ossos, a vitamina D tem tudo a ver com as unhas. É que, segundo especialistas, se houver alguma deficiência desse nutriente no organismo, o corpo acaba buscando esse mineral em outros tecidos, como as unhas.