O Brasil é um dos principais consumidores de esmaltes do mundo. Com tantas marcas, tipos e cores no mercado, só fica com a unha nua quem quer. Para além da estética, é importante manter em dia a higiene das unhas. Nas idas à manicure, compartilhar materiais está fora de cogitação. Veja outras dicas.

Escolha dos materiais

Se você vai fazer as unhas no salão, exija materiais descartáveis, como o palito e a lixa. Não é aconselhável e nem permitido pela Anvisa que a lixa seja compartilhada. Além disso, todo material cortante precisa ser esterilizado. Até o kit de casa merece atenção especial. Você pode borrifar álcool 70 no algodão e, depois, passar nas pontas do alicate e da espátula. O ideal é a esterilização com vapor, mas, se não for possível, o alicate deve ser limpo e embalado após o uso.

Cuidados com a cutícula

Para evitar o ressecamento das cutículas, use hidratantes específicos para a região. Se preferir, passe o creme nas mãos e nos pés e embrulhe por alguns minutos com toalhas molhadas em água quente. A cutícula é um capítulo à parte, pois é uma proteção da unha, mas muitas mulheres têm o hábito de removê-la. Se for realmente fazer essa opção, evite a unha muito funda. Quem não quer mais retirar a cutícula pode reforçar a hidratação e apenas empurrar o excesso. No início, você pode achar que está horrível, mas, tomando todos os cuidados, logo ela vai parar de crescer aceleradamente.



Ordem das camadas

Antes de esmaltar, retire toda a oleosidade das mãos. Se as unhas estiverem amareladas, aplique um pouco de pasta de dente branca e enxágue com água morna. Comece com uma base tipo primer e, em seguida, aplique as camadas do esmalte até alcançar a cobertura ideal. Para finalizar, não dispense o top coat (aquela cobertura que seca e dá brilho). Outra dica é frisar a pontinha da unha para garantir um acabamento melhor e evitar que o esmalte descasque facilmente. Se não tiver spray ou óleo secante, mergulhe as unhas em água bem gelada.

Qualidade do esmalte

Sabe quando você faz as unhas e acorda no dia seguinte com o esmalte todo amassado? Esse é um sinal de que o produto pode ter sido adulterado com óleo de banana, por exemplo. É preciso respeitar o prazo de validade e a textura do esmalte. Quanto mais grosso, maiores são as chances de soltar. Para guardar os vidrinhos, prefira locais com temperatura ambiente.

Quando a unha está quebradiça:

1. Evitar lixar sobre elas e utilizar base que contenham cálcio para fortalecê-las;

2. Manter uma dieta rica em proteínas, nutrientes e vitamina A;

3. O alongamento também é uma ótima opção para unhas quebradiças, já que os componentes presentes no gel ajudam as unhas naturais a crescerem mais saudáveis.

Já para as unhas amarelas:

1. Unhas amareladas são quase sempre causadas por fungos ou alergias de alguns produtos. Busque ajuda especializada nesse sentido;

2. O ideal é utilizar luvas para qualquer procedimento de limpeza em casa. Evite também retirar totalmente a cutícula, pois elas protegem as unhas e evitam a penetração de bactérias.

3. Use esmaltes livres de formaldeído e tolueno, compostos químicos que causam alergias na maioria das pessoas.