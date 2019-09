Você sabia que a fraqueza das unhas pode estar ligada à alimentação? Há vários fatores relacionados ao enfraquecimento, porém, de acordo com o nutricionista esportivo e funcional Renato França, de modo geral, isso é um reflexo da saúde e do estado nutricional da pessoa durante as últimas semanas.

O especialista pontua que entre as principais causas do problema estão:

1 - Dietas muito restritivas, insuficientes em calorias e proteínas;

2 - Baixos níveis de vitamina D, zinco, biotina, selênio e vitamina C;

3 - Anemia ferropriva ou baixo estoque de ferritina;

4 – Hipotireoidismo;

Dica de especialista

“Adotar uma alimentação saudável ajuda a manter as unhas fortes e quando só isso não é suficiente há suplementos específicos que podem ser associados à dieta para ajudar no fortalecimento”, diz Renato França, ressaltando que o nutricionista, com base nos exames, é o profissional que vai definir as melhores estratégias, ajustando dieta, repondo nutrientes em falta e lançando mão de ativos específicos para potencializar a melhora dos sintomas.

“É preciso ter paciência para fazer o tratamento, pois as intervenções feitas através da dieta e dos suplementos vão agir apenas na matriz, que é a base das unhas, portanto, é necessário aguardar que elas cresçam para ir notando a melhora gradativamente”, finaliza.