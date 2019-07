No inverno as temperaturas abaixam, as roupas aumentam e a maquiagem ganha novas tendências. Segundo a maquiadora e estetacosmetóloga Josi Helena, especializada em pele negra, neste ano, a estação mais fria pede uma pele bem cuidada, com pouca cobertura e textura aveludada, sem muitos contornos.

"No inverno, seguimos firme, contrastando com batons em tons profundos, típicos dessa estação, mas de fundo quente, mantendo o diálogo com a cor do ano segundo Pantone, o Linving Coral", diz.

Ainda conforme a especialista, laranjas fechados, marrons telha e bordos vibrantes estavam presentes em todas as belezas das principais semanas de moda pelo mundo. "Isso é mais do que indicativa", diz.

Quanto as texturas, o matte vem sendo deixado de lado para dar lugar ao gloss. "Ele voltou bem melhorado, com o laqueado vinílico. Tudo para dar o efeito molhado mais natural". Nos olhos, uma das principais tendências é combinar a cor da sombra com a cor dos lábios, criando uma harmonia monocromática.

"Variações de verde militar e caramelo também estão em alta. Além disso, delineados gráficos e coloridos como ponto central do look são uma opção para quem não tem medo de ousar. Essa tendência serve para todos os tons de pele, mas sempre adaptado para o formato de rosto e subtom de cada pessoa", finaliza Josi.