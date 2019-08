Já está mais que comprovado que várias tendências dos anos 1990 e 2000 estão voltando com força total. E do universo das unhas é a vez da clássica francesinha. Apesar de nunca ter sido completamente esquecida, a famosa manicure da virada do século está conquistando muitas mulheres novamente.

Em seu retorno ao radar com força total, as unhas francesinhas já pareceram nas mãos de Beyoncé, Ariana Grande, Bella Hadid, Kim Kardashian, Camila Cabello, entre outras celebridades. Seja com a ponta mais grossa, acompanhada de desenhos delicados ou bem clássica, não há como negar que francesinhas são sucesso - de novo.

Novidades

E além da clássica, algumas novidades: enquanto a versão com ponta branca chama francesinha, a com cores é chamada de inglesinha. Já baby colour é o nome quando a ponta vem em degradê. A base é nude sempre! Há ainda a opção de fazer com glitter bem fininho na ponta, para dar um detalhe de brilho e moderno.