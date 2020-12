Invasivas X não invasivas

As técnicas invasivas são a lipoaspiração e a abdominoplastia. As não invasivas mais comuns são criolipólise, radiofrequência, eletrolipólise, ondas de choque e terapia por campo eletromagnético. Algumas das técnicas não invasivas podem ser utilizadas de maneira isolada ou em conjunto com as invasivas, para potencializar os resultados.

Criolipólise

Realizada por meio de uma tecnologia que elimina as células adiposas por intermédio do resfriamento controlado, sem causar danos aos tecidos vizinhos. A gordura “congelada” é destruída e eliminada naturalmente pelo organismo e tem a vantagem de não tirar o paciente da rotina diária.

Indicação: para praticamente todas as áreas corporais: papada, abdome, flancos, costas, interno de coxas, culotes, costas, gordurinha do sutiã e joelhos.

Radiofrequência

Utilizada nos tratamentos estéticos corporais e faciais, tem como objetivo promover a produção do novo colágeno e elastina, dando mais firmeza à pele e deixando-a mais lisinha. Melhora a circulação, estimula o metabolismo e promove efeito lipolítico.

Indicação: combate a flacidez, celulite, gordura localizada e remodelação corporal, rugas e linhas de expressão.

Eletrolipólise

Técnica que utiliza corrente elétrica de baixa frequência e agulhas ou eletrodos que são introduzidos embaixo da pele, com o intuito de estimular a quebra das células adiposas (lipólise). Como ocorre a melhora da circulação no local, tem efeito drenante e auxilia no tratamento da celulite.

Indicação: coxas, glúteos e abdome.

Ondas de choque ou terapia de dndas acústicas

Inicialmente utilizada na fisioterapia ortopédica e na urologia, com as devidas adaptações, passou a ser utilizada também no tratamento da celulite e gordura localizada. Tratamento indolor, ao contrário do que pensam quando escutam o termo “choque”. Promove melhora da circulação sanguínea local e do metabolismo.

Indicação: abdome, glúteos, coxas e culotes.

Ultrafomer

Tratamento de combate à flacidez facial e corporal, além dos pequenos acúmulos de gordura (aquelas resistentes à academia e dietas). Tecnologia de ultrassom micro e macro focados, que cria calor e atinge múltiplas profundidades. Promove ancoragem muscular e produção de colágeno e elastina.

Indicação: rosto e áreas do corpo como colo, braços, abdome, tratamento do umbigo triste, glúteo, culotes, interno de coxas e flancos.

Emsculpt

Técnica que utiliza o sistema Hifem (high intensity focused eletro magnetic) - em português: tecnologia eletromagnética focada de alta intensidade. O equipamento tonifica todas as camadas musculares do abdome, promovendo hipertrofia por meio de contrações que são impossíveis de serem realizadas em exercícios físicos.

Indicação: mais comumente usado no abdome e glúteos.