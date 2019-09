Ludovica Transplante capilar: uma opção também para mulheres Alopecia androgenética feminina é uma queixa comum nos consultórios

Poucas coisas mexem tanto com a nossa autoestima como o cabelo. Talvez por isso, uma das queixas mais comuns em consultórios dermatológicos seja a calvície, que pode afetar homens e mulheres. Nelas, o problema é tecnicamente conhecido como alopecia androgenética feminina. A doença pode ser causada por alterações no ciclo do cabelo em função de gestação, por al...