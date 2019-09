Celebridades como a cantora Ludmilla e até a ex-primeira dama americana, Michelle Obama, estão arrasando com seus cachos naturais depois da transição capilar. O processo consiste em recuperar e assumir o formato ondulado ou crespo do cabelo, depois de ser lisa por um determinado período de químicas. Mas sair da progressiva, escova definitiva, relaxamento e outros métodos não é nada fácil. Demanda muita paciência e cuidados especiais durante um bom tempo.

Mas quem já encarou a situação assina embaixo: vale a pena! E é justamente essa propagação positiva a responsável pela forte tendência na adesão à transição capilar. Entre os motivos relevantes dessa mudança de comportamento estão o poder nocivo das substâncias que alisam e a libertação de ter um cabelo cacheado natural e, por consequência, mais saudável. Para auxiliar as mulheres que estão pensando em enfrentar essa grande mudança, o cabelereiro e gestor pedagógico do Instituto Embelleze, Douglas Baptista, dá quatro dicas essenciais para que o processo seja mais tranquilo. Confira.

Abandonar a química

A partir do momento em que a decisão de não retocar mais os procedimentos químicos é feita, é preciso segurar a ansiedade e começar a exercitar a paciência. Para uma transição capilar sem drama ou complicações, a melhor saída é focar no objetivo de recuperar os fios naturais e a saúde do cabelo. "Isso porque o processo pode ser demorado e diferente para cada tipo de cabelo, então é preciso saber esperar. É bom ter em mente que nenhum produto é milagroso, o melhor aliado nesse processo é mesmo o tempo", enfatiza o profissional.

Outro ponto importante é que quanto maior a diferença de textura entre os fios naturais e os processados químicos, maior o tempo necessário para a finalização do processo. Além da resiliência, alguns métodos podem ajudar bastante, como penteados que disfarçam a diferença entre as texturas, produtos que nutrem e hidratam e cuidados essenciais no dia a dia. "Esse arsenal de alternativas, além de auxiliar na beleza e saúde do fio, ajuda na harmonização de texturas similares entre pontas e raiz e no crescimento do cabelo, fazendo com que o período de transição passe mais rápido."

Esperar o cabelo crescer

Além da paciência, a transição capilar ainda envolve autoestima. Existem alguns cuidados especiais para resistir à química no período em que o cabelo fica sem forma e com um volume indesejado. "O período de adaptação é perfeito para descobrir formas distintas de como usar o cabelo. Além de testar novos penteados, vale apostar também em acessórios diferentes, como lenços, turbantes e bandanas”, indica o profissional. Para disfarçar a diferença entre a parte do cabelo cacheado que está nascendo e a parte alisada, a chave é a texturização. "O método consiste em cachear a parte alisada com bobes, bigudinhos ou até mesmo enrolando os fios com os dedos. Evite ferramentas de calor, como o babyliss, por conta da fragilidade em que o fio se encontra.”

Cuidar intensamente da saúde dos fios

O fio danificado por químicas perde as cutículas, sua proteção natural e, com o tempo, fica desidratado e sem nutrientes. O cronograma capilar é fundamental, estipulando um calendário para os cuidados com o cabelo. Os tratamentos alternam entre hidratação, nutrição e reconstrução, processos que têm princípios ativos diferentes e se complementam, fornecendo ao cabelo tudo o que elee precisam na etapa de fragilidade extrema. "A hidratação, feita com máscaras concentradas, repõe a água do cabelo. A nutrição recupera a oleosidade natural da raiz, podendo ser feita com óleos comerciais ou os naturais, como o de amêndoa ou oliva. Já a reconstrução é essencial para recuperar a queratina e formar de novo a cadeia de aminoácidos que reestrutura o fio danificado por químicas pesadas. Geralmente, os produtos ideais para reconstruir o fio são à base de óleos e manteigas, como os de karité, argan ou murumuru", ensina.

Livrar-se da parte lisa do cabelo

Quando chega a fase em que é possível cortar uma boa parte dos fios alisados e começar a dar forma ao caimento dos fios naturais é sinal de que a angústia da transição está chegando ao fim. No entanto, é preciso conhecimento para saber qual o momento certo de recorrer a tesoura. Dependendo do caimento do cabelo, quando a raiz crespa começa a crescer, o corte costuma ficar irregular. É importante ouvir a opinião de um cabeleireiro. Em alguns casos, o corte reto, o mais desejado pelas mulheres, pode deixar as pontas desiguais e não ter um crescimento harmônico. Já o corte em camadas é quase sempre a melhor solução, pois traz simetria ao cabelo. "As mais corajosas se jogam no corte radical, bem curtinho, conhecido como big chop. Para as mais receosas, também é superinteressante apostar em pequenos e frequentes cortes. Dessa forma, não haverá nenhuma mudança radical e os fios ainda serão estimulados a cachear com cada vez mais facilidade", finaliza o cabeleireiro.