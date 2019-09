Que a beleza pode vir em cápsulas, cremes, maquiagens e, agora, aparelhos eletrônicos, não é novidade para ninguém. Mas, segundo a dermatologista Lana Bezerra, o high tech definitivamente não substitui o trabalho manual de cuidar da pele e, devido à modernização do universo do skincare, dos aparelinhos mágicos. “É preciso fazer o mínimo: limpar, hidratar e proteger o rosto. Sem esses passos básicos, tecnologia nenhuma fará efeito. Além disso, é essencial higienizar os apetrechos. Caso contrário, estamos passando a sujeira no rosto várias vezes”, garante.

De olho nessa necessidade, há no mercado aparelhos à prova d’água, como é o caso dos massageadores da marca Foreo (abreviatura de For EveryOne), que comercializa desde equipamentos que prometem tratar peles acneicas até aqueles cuja função é reduzir os temidos pés de galinha, linhas de expressão e olheiras. “No rosto das mais disciplinadas, o efeito é muito positivo”, garante Lana, referindo-se, entre outras coisas, ao fato dos massageadores contribuírem, significativamente, para que os cremes, géis e pomadas tenham maior aderência e ajam, de fato, sobre a pele.