A The Clinic ganha sua segunda unidade no Shopping Passeio das Águas, que será inaugurada em breve. O espaço conta com 400 m² e oito profissionais. Mesmo em meio à crise econômica gerada pela pandemia, os sócios-proprietários Dieick de Sá biomédico especialista em estética e Stênio Marques psicólogo, em parceria com a empresária Danielle Martins, proprietária da Soubellas, investiram aproximadamente R$ 690 mil na clínica.

O novo espaço realizará todos os procedimentos para disfunções estéticas faciais, corporais e capilares, além de cursos voltados para área da saúde, oferecidos pela Soubellas.