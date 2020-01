Independente da paleta de cor ou da intensidade do brilho, o gerente de maquiagem do Boticário, Gustavo Dieamant garante: a tendência-mor do verão é a pele clean, mais leve e com um aspecto fresh. “O segredo nesse caso é manter a pele bem cuidada e hidratada, com consumo de água, protetor solar e hidratante facial. Se isso se transformar numa rotina de cuidado, a derme vai ganhar uma textura natural e aí é só finalizar com um acabamento iluminado”, ensina.

Para o preparo da pele, Gustavo aponta como grandes aliados as bases com acabamento natural, aplicadas logo depois do iluminador, e os produtos com texturas cremosas e líquidas. “Para finalizar, sobrancelhas naturais e ‘despenteadas’, sombra em tons naturais e máscara de cílios. Na boca, lip oil, gloss ou batons líquidos. Ah, vale deixar as sardinhas aparentes, num clima bem verão.” Para evitar que o calor acabe derretendo a make e deixando a produção com um aspecto oleoso, a dica é usar bases do tipo semi-mate, que são mais leves, juntamente com um fixador de maquiagem em formato de bruma/splash ou spray com jato seco.