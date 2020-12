Alguns dias após a realização do seu procedimento, o médico que operou Fernanda Begliomini Ribeiro passou a trabalhar com uma tecnologia chamada Renuvion, que atua diretamente na flacidez da pele. “Até brinquei com ele que era disso que eu precisava, e não da lipo”, diz. Essa tecnologia utiliza jet-plasma e gás hélio, atuando diretamente na flacidez da pele.

“A lipoescultura tem evoluído muito nos últimos anos. Associadas a ela, temos essas tecnologias avançadas, como para a retração da pele”, explica o cirurgião plástico Dhyego Curado. “Muitos pacientes fazem a lipoescultura e ficam com flacidez na pele e, até alguns anos atrás, não havia muito o que se fazer. Hoje, já é possível associar o procedimento com uma tecnologia na mesma cirurgia”, comenta. A gordura que é retirada no procedimento pode ser utilizada para realizar enxertos no bumbum, por exemplo. “A gordura é considerada o líquido de ouro, que passa por tratamentos e pode ser utilizada nessas aplicações e enxertos”, explica.

Tanto a radiofrequência, quanto o Renuvion, são usados para complementar e potencializar os resultados da cirurgia e serão indicados pelo médico de acordo com cada caso e necessidade. “De protocolo, o que a paciente deve fazer é realizar um pós-operatório bem feito. Usar as cintas e talas pelo tempo indicado e a drenagem linfática associada, feita com fisioterapeuta especializado”, explica. Os resultados já começam a ser vistos a partir de 15 dias. “A lipoescultura causa um edema nas primeiras semanas. A partir de 15 dias, é possível começar a ver resultados. A partir de 30 dias, vemos 30% de resultado. Uns três meses depois, já temos 80% do resultado final”, assegura.

Após sete dias, o paciente já está liberado para voltar a suas atividades normais, como trabalho. Com 15 dias, pode retornar às atividades físicas, desde que usando a cinta. Os níveis de lipoescultura variam, podendo ir de mais agressiva, para uma maior definição, ou mais suave, de definição leve. “Isso vai de acordo com o gosto do paciente e do nível de atividade física que ele faz”, explica. A atividade física é uma recomendação fundamental para quem realiza o procedimento. “Também pensando no pós, é muito importante o retorno para a academia e dieta adequada”, diz.