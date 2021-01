Tatá Werneck, 37, contou ter ficado traumatizada por anos após ter sido chamada de "feia" por um diretor no começo da carreira. A atriz, humorista e apresentadora do Lady Night contou que deixou de participar de testes por causa do comentário.

"Eu fiquei muito tempo me sabotando e faltando a tudo que era teste porque tinha medo de não passar, porque um diretor tinha dito que eu era feia para TV", revelou. "Tempos depois, esse mesmo cara me pediu ajuda para participar na MTV. Eu falei que ia ajudar, mas a MTV faliu antes (risos)."

Tatá não revelou o nome da pessoa que teria feito o comentário. Atualmente, ela pode ser vista na reprise de "Haja Coração" e na série "Shippados", ambas na Globo.

O comentário foi feito em uma publicação nas redes sociais sobre o participante Gilberto, do BBB 21 (Globo). O pernambucano, que hoje é doutorando em economia, disse que não acreditava que seria capaz de ser aprovado em uma universidade pública.

Em relato durante o confinamento, ele disse que tentou se sabotar para não passar pela frustração de ser reprovado no vestibular. No dia da prova, ele pretendia deixar a carteira de identidade em casa de propósito, mas foi alertado pela mãe, que disse que confiava nele.

"A gente bate tanto na trave que às vezes a gente fica com medo de saber. Se eu arriscar e não conseguir vai ser o carimbo, sabe? Vai machucar muito", disse, emocionando os demais participantes. "A gente não quer nos frustrar e frustrar as pessoas que confiam em nós."