Os preparativos para uma das festas mais queridas do mundo já começaram. Neste ano, quando a rede de lojas francesa Sephora promove a 1ª edição de seu baile de Halloween, em São Paulo, o público também poderá entrar no clima divertido da data. Isso porque até o dia 31 de outubro, a multimarcas disponibiliza o cardápio Dark Side of Beauty, um serviço exclusivo de full make-up, que conta com sete opções de looks inéditos desenvolvidos pelo time de maquiadores da rede.

As opções foram inspiradas nos looks mais procurados na Sephora para o Halloween. São versões festivas e sofisticadas de espantalhos, bonecas, palhaços e, claro, muitas caveiras, pensando em traduzir o Lado B de cada um. Na elaboração das makes são usados produtos das marcas queridinhas do portfólio, como Kat Von D, Clinique, MAC, Smashbox, Becca, Too Faced e Sephora Collection.

A full make-up do cardápio Dark Side of Beauty tem duração de, aproximadamente, 40 minutos. Para aproveitar o novo serviço, basta solicitá-lo em uma loja da Sephora, sob a necessidade de agendamento prévio, pelo valor de R$129. O investimento pode ser totalmente revertido em produtos disponíveis na loja e garante, ainda, um produto full size sortido de uma das marcas patrocinadoras do 1º Baile de Halloween da Sephora.

Dark Side of Beauty também dá nome ao tema desta edição de estreia do Baile, que ocorrerá no icônico Theatro Municipal de São Paulo. Emoções e surpresas aguardam convidados na noite do dia

Serviço:

Dark Side of Beauty – Cardápio de Makes de Halloween

1º a 31 de outubro

Lojas Sephora pelo Brasil – sob agendamento

Valor: R$129 (revertido em produtos)