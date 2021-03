A vida em metragens reduzidas é uma realidade de muita gente, mas não significa sinal de aperto e desconforto. Com o planejamento dos ambientes é possível criar espaços com muita beleza e ao mesmo tempo sofisticação. Para não errar, algumas dicas são fundamentais, como atenção na hora de escolher os móveis. Não adianta querer comprar um sofá de três lugares ou uma mesa de jantar para oito pessoas se não existe espaço suficiente para isso. Também evite encher o cômodo com muitos artigos e objetos. Nesses casos, é bom sempre lembrar da famosa regrinha: menos é mais.

“Com o ganho espacial, hoje, podemos ousar na criatividade e fazer com que os moradores se sintam tão confortáveis que até se esquecem que ali é um espaço menor do que os tradicionais apartamentos que eram vendidos na década passada”, explica a arquiteta Caroline do Valle. Para ajudar na missão de decorar ambientes compactos, a especialista elaborou uma lista com oito dicas de ouro, como utilizar divisórias de vidro, escolha das cores das paredes e de eletrodomésticos embutidos. Confira.