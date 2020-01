Esqueça o esfumadinho básico e os tons terrosos que dominaram a maquiagem na estação passada. Segundo os beauty artists, e apesar da pele natural que segue em alta, o verão pede cor, brilho e criatividade. Prova disso é o sucesso do delineador gráfico, da sombra neon e do corretivo glitterinado. Tendências que marcaram presença nas principais semanas de moda e, recentemente, no tapete vermelho das premiações do cinema, como Globo de Ouro, Critic’s Choice Awards e SAG Awards – nos quais reinaram nuances de laranja, dourado e pink.

Na paleta do rosa, por exemplo, a atriz Melanie Liburd fez uma dobradinha com a cor, usando diferentes tons na boca e nos olhos. Elle Fanning apostou em um delineador pink-neon, enquanto Elisabeth Moss preferiu usar o rosa apenas na sombra, criando uma combinação complementar com a boca vermelha. Nos desfiles de Nova York, Londres e Milão, nada de maquiagem minimalista – apesar de lábios super hidratados e peles com a menor quantidade possível de cobertura, aplicações de pedras e glitter, que ia além das pálpebras, invadindo sobrancelhas e têmporas, marcaram presença.

Por falar em sobrancelhas, elas estão cada vez mais naturais. Propositalmente despenteadas, abrem espaço para traços coloridos logo acima do côncavo dos olhos, pálpebras com pequenos blocos de cores e lápis preto que marcam a linha d’água superior e inferior. Delineadores brancos e azuis dividiram espaço com lantejoulas transparentes no lugar da sombra. As menos ousadas, garante o maquiador Evando Filho, podem investir na maquiagem cremosa, em tons vibrantes, que, além do rosa e do salmão, também visitam a paleta do roxo e do azul.

Paleta democrática

Não que os tons pastéis estejam proibidos, mas na estação mais quente do ano eles ganham força e aparecem aplicados em camadas generosas, numa espécie de ode à beleza radiante. O que não muda, de acordo com Evando, é a preparação da pele, etapa que exige maior cuidado e investimento. “Hoje, há no mercado produtos tecnológicos que corrigem até mesmo as menores imperfeições da derme, deixando-a mais firme, natural e com aspecto glow. Temos, por exemplo, bases ultrafinas, de alta resolução e cobertura impecável”, conta.

Depois da pele pronta, é só deixar a criatividade fluir. Segundo o maquiador, o azul (eleito pela Pantone como cor de 2020) virá com tudo nos próximos meses – dividindo espaço com tons solares como o rosa, o salmão e o coral (sim, ele continua com tudo!). “A principal tendência, porém, é o efeito glow, responsável por aquela carinha de saúde”, brinca. O efeito, ensina, pode ser conquistado com produtos de consistência mais cremosa ou com pequenos truques. É o caso do chamado efeito glossy – uso do gloss fora da boca. “A dica é usar logo abaixo da sobrancelhas, fora da pálpebra, ou na lateral do rosto, perto da orelha.”

Evando lembra que, apesar do gloss aparecer nos olhos e nas maçãs do rosto, ele não deve sair dos lábios. “O efeito matte já era. Boca molhada é a cara do verão. Só que é preciso estar atenta à quantidade: a dica é aplicar o produto e retirar o excesso. Como se você tivesse beijado alguém e só restasse nos lábios uma camada fina do produto. O hit é uma boca quase nada com um brilho gostoso, solar, saudável. Nada de muito elaborado, pesado, estruturado. O segredo é fazer o tipo: acabei de chegar de férias na praia”, brinca.