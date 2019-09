Os contínuos lançamentos de procedimentos estéticos geram diversas dúvidas. Atualmente, um dos tratamentos mais solicitados nas clínicas é a criolipólise, técnica não invasiva de combate à gordura localizada que, aliada a uma dieta balanceada e a exercícios físicos, promete oferecer resultados eficientes. “O procedimento é realizado com um método de resfriamento controlado, com a temperatura negativa, que não danifica a pele ou outros tecidos. Como a célula de gordura é sensível ao frio, o congelamento destrói suas membranas em um período de trinta a noventa dias. A gordura é quebrada e uma parte é metabolizada pelo fígado e a outra reaproveitada pelo organismo. O que sobra dessa quebra é eliminado pelo sistema linfático”, explica fisioterapeuta dermato-funcional Ingrid Peres.

Como o procedimento é realizado?

“Por meio do vácuo, a camada de gordura indesejada é separada e congelada. Com seu congelamento, a gordura muda seu formato e as gorduras são interpretadas pelo organismo como células estranhas, sendo liberadas lentamente pelo sistema linfático e metabolizadas no fígado, sem comprometer o funcionamento”, explica Ingrid.

Em quais partes do corpo o procedimento pode ser realizado?

A técnica pode ser aplicada no abdômen e flancos, além da parte interna da perna e culote.

Há contraindicações?

O tratamento não é indicado para gestantes e pacientes com feridas abertas ou infectadas, dermatites ou coceira na região a ser tratada, obesidade mórbida, gestante e pessoas em tratamento para o câncer.

Quantas sessões são necessárias e quanto se perde de gordura?

O número de sessões vai depender de cada paciente e da quantidade de gordura. O resultado esperado é uma redução de 20 a 25% da gordura no local tratado. “Atualmente também trabalhamos com um método criolipólise plus, técnica mais eficiente capaz de diminuir em 45% a gordura através de um aquecimento antes e depois do procedimento”, indica a especialista.

Há riscos na aplicação?

A técnica é extremante segura e indolor, onde o paciente poderá retornar imediatamente a suas atividades cotidianas. “Os efeitos colaterais são discretos. A região fica avermelhada e o inchaço pode durar até duas semanas. No entanto, é necessário procurar locais confiáveis e de boa estrutura para realizar qualquer tipo de procedimento estético."

Existe diferença entre criofrequência e criolipólise?

Sim. A criofrequência utiliza o choque térmico, enquanto a criolipólise aplica o congelamento como mecanismo de ação. Uma das características que diferem os dois tratamentos é a funcionalidade, pois além de amenizar a gordura localizada, a criofrequência também trata a flacidez e celulite.

Os resultados duram quanto tempo?

É importante ressaltar que os resultados serão mantidos se o paciente seguir um estilo de vida saudável. "É essencial combinar atividades físicas regulares com alimentação adequada para obter sucesso no tratamento”, finaliza a profissional da Onodera.