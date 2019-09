Ter um cabelo ruivo é o sonho de muitas mulheres. Geralmente, o tom natural mais acobreado é uma das opções mais desejadas. No entanto, a maioria das mulheres não sabe consegue chegar na coloração desejada sem um profissional e acabam insatisfeitas e desapontadas com o resultado.

Para o colorista Bruno Oliver, a escolha do tom de ruivo irá depender com o tom de pele da mulher. "Tons mais acobreados combinam com peles mais claras. Para os tons de pele mais escuros, as colorações mais intensas e fechadas casam bem. Consultar um profissional antes para ele fazer o processo de visagismo também faz parte do processo de escolha da cor", diz o especialista.

A confiança da mulher também é algo importante na hora de escolher a cor perfeita. "Ela deve escolher uma cor que valorize tanto sua personalidade quanto o estilo que ela se encaixa. O ruivo é uma coloração que nos permite brincar muito. Temos uma infinidade de tons e estilos de tinta. Basta saber o desejo da cliente."

Para as mais ousadas, a coloração fantasia também fazem parte do universo das ruivas. "Mulheres que curtem o visual mais vivo, a dica é fazer o procedimento e acompanhamento no salão para não causar danos futuros irreversíveis aos fios. Há salões especializados apenas em colorações fantasia", fala Oliver.

Também há opção de ruivo para as mais básicas. "Mulheres que não curtem o visual mais carregado podem apostar no ruivo mais básico. Um tom mais puxado para o cobre costuma agradar a todos nesse ponto. Recomendo que a mulher se atente bem no que quer para não se arrepender depois", conclui o especialista.