Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos teve um aumento de 390% nos últimos anos. Ainda de acordo com o relatório, os tratamentos mais procurados são: preenchimento, toxina botulínica, peeling, laser e lugar a suspensão com fios. Esses dados comprovam que o brasileiro está cada vez mais atento à sua imagem.

Um dos tratamentos de maior procura e interesse no país é a rinomodelação, que, diferentemente da rinoplastia, não é cirúrgico. Trata-se da alteração, sem cortes ou fraturas ósseas, da estrutura nasal. No procedimento, é utilizada a aplicação de ácido hialurônico, indicado para a correção de pequenas imperfeições ou, até mesmo, para “levantar” a ponta do nariz.

Para o biomédico esteta Marcelo Pedrosa, a rinomodelação é um procedimento simples, mas que exige cuidados, principalmente na escolha de um bom profissional. “O fato da rinomodelação ser um procedimento não cirúrgico não significa que deva ser um procedimento realizado sem os devidos cuidados. É de extrema importância a escolha de um bom profissional, que tenha a prática e uma sensibilidade para cuidar dessa região da face”, destaca o biomédico que já realizou tratamentos estéticos em personalidades como Luan Santana, Zezé Di Camargo, Gabriel Gava, entre outros.

Cuidados e recuperação

A rinomodelação, assim como outros procedimentos estéticos, exige uma avaliação profissional para que se saiba exatamente o que pode ser feito na região e a definição da quantidade de ácido hialurônico a ser usada. "É utilizada anestesia local e, para o preenchimento, uma versão mais viscosa do ácido, a fim de obter-se resultados mais duradouros. A recuperação do paciente é simples e não exige repouso. Um inchaço no dia seguinte pode acontecer, mas não é algo que dure mais do que alguns dias", diz.

Manutenção

Mesmo sendo uma alternativa mais acessível do que procedimentos cirúrgicos como a rinoplastia, a rinomodelação exige uma manutenção. “O que acontece é que o ácido hialurônico é absorvido naturalmente pelo corpo humano. Ele é, inclusive, uma substância natural no nosso organismo, sendo assim não há risco de alergias ou intolerâncias. Então é normal que com o tempo esse ácido seja absorvido e o nariz tome sua forma original. Mas ainda assim os resultados serão visíveis de um ano e meio à dois anos. Depois disso, recomenda-se um novo procedimento”, esclarece Marcelo.