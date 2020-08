Além da microblanding e da micropigmentação fio a fio com o dermógrafo, algumas novas técnicas vêm ganhando espaço no mundo dos procedimentos estéticos. O efeito shading ou shadow é uma técnica complementar que busca um resultado ainda mais natural com a criação de sombreamentos na sobrancelha. É o que alguns chamam de efeito 3D. “Essa é uma técnica responsável por criar um efeito sombra — aquele efeito de maquiagem, mas de forma natural. Deixa as sobrancelhas mais preenchidas e definidas”, explica a dermopigmentadora Adriella Godoi.

O shading está na lista para a próxima manutenção de cor da sobrancelha da veterinária Tatiane Arndt Ott, de 34 anos. Como o efeito da técnica é mais natural, ela está aguardando um período até que a pigmentação atual não esteja tão evidente. “Eu tenho muita pigmentação e gosto da sobrancelha bem marcada. Faço, pelo menos, uma vez por ano”, conta. Além da manutenção da micropigmentação, Tatiane volta ao ateliê a cada 20 dias para manter o design, principalmente agora com o uso constante da máscara facial — a sobrancelha, mais do que nunca, tornou-se a marca registrada dela. “Mantenho ela sempre aparadinha e desenhada”, revela.

A veterinária fez o procedimento de micropigmentação pela primeira vez há cerca de cinco anos para corrigir uma técnica errada feita anteriormente. “Acho que o erro foi na escolha do pigmento, porque ficou um verde meio azulado”, conta. Quando descobriu o ateliê que acertou na sua sobrancelha, não arriscou a ir em outro. “Continuei indo no mesmo local. No meu caso, não precisou fazer a despigmentação, só uma neutralização da cor”, explica.

Desde que viu o resultado satisfatório em seu rosto, Tatiane não se vê mais sem o procedimento. “Eu sou bem branquinha, tenho o olho verde e parece que o meu olhar abriu. Rejuvenesci, me renovei.” Há alguns dias, ela levou a avó de 90 anos para fazer a primeira micropigmentação. “Quando comparamos o antes e depois foi impressionante: rejuvenesce uns dez anos, com certeza”, analisa.

[INTERITULO]Resultados

[/INTERITULO]Com micropigmentação ou microblanding, os resultados dependem de outros fatores além das técnicas utilizadas. “A diferença final em ambos depende muito da pele da cliente e a forma com que o profissional realiza esse procedimento”, explica Adriella. “Nas duas se conseguem resultados super naturais. A microblanding, porém, é uma técnica mais agressiva porque ela causa pequenos cortes na pele; em contrapartida, os fios ficam mais finos e naturais”, avalia.

A micropigmentação tem uma durabilidade maior em relação à microblanding, variando entre oito meses e dois anos. “Isso depende de vários fatores, como oleosidade da pele, exposição solar, uso de cosméticos nas sobrancelhas e de medicamentos como Roacutan”, diz.