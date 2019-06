As férias de julho estão logo aí e as praias de água doce do Rio Araguaia são alguns dos destinos favoritos daqueles que buscam diversão e contato com a natureza. E, quando se fala em praias - sejam doces ou salgadas -, fala-se também de óculos de sol. Além de proteger os olhos dos raios ultravioletas, os acessórios podem ajudar a compor o look e, a depender do modelo escolhido, favorecer (e muito) a produção. Segundo Wedja Mascena, gerente de produtos de uma rede de óticas, ter um visual harmônico com óculos pode ser mais fácil do que se imagina.

O segredo para acertar na escolha é simples: levar em consideração o formato do rosto, bem como das sobrancelhas e do nariz. “Sem isso, o acessório não favorece os traços ou a beleza de cada expressão facial”, diz. Confira abaixo dicas para escolher os óculos certos para cada formato de rosto.

Quadrado

Com ângulos retos, tem a largura e o comprimento do rosto nas mesmas dimensões e traços mais fortes e marcantes. Para realçá-los, é preciso suavizar o olhar com óculos de modelos arredondados, pois criam um visual mais harmônico, especialmente em relação ao queixo.

Redondo

De linhas arredondadas, também apresenta as mesmas dimensões de largura e comprimento de rosto. Porém, para um visual mais alongado, devem ser evitados óculos redondos para não evidenciar ainda mais o formato. As opções mais indicadas são os modelos retangulares ou quadrados com hastes mais grossas, sempre com a base da armação mais acima das maçãs do rosto.

Oval

É o mais comum e o formato de rosto mais harmônico também. Apresenta laterais mais alongadas que se estreitam próximo ao queixo. Por isso, aceitam qualquer modelo de óculos. Mas é preciso atenção em relação ao tamanho, pois, se for grande demais, deixa o visual pesado e esconde as expressões faciais. E muito pequeno pode dar a impressão de ser um acessório infantil.

Retangular

Esse formato de rosto tem a testa mais estreita em relação ao queixo, mais quadrado. Ainda pode ser triangular invertido, em que a testa é maior do que o queixo. Nos dois casos, os óculos com lentes redondas ou no modelo aviador favorecem esses formatos de rosto, já que equilibram as proporções.