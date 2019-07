Você sabia que a rotina diária de lavagem dos cabelos pode ressecar os fios? Isso porque os shampoos convencionais que compramos em supermercados tem alta quantidade de detergente, o que danifica o cabelo e dá falsa sensação de hidratação. Além disso, muitas pessoas realizam procedimentos químicos nos fios, algo que os afetam ainda mais.

Segundo o hairstylist Marcos Dallbello, cada cabelo necessita de cuidados diferentes, mas máscaras de tratamento caseiras podem ajudar. “O abacate, por exemplo, é um dos principais ingredientes para uma hidratação eficaz por ser uma fruta cheia de aminoácidos e colágeno. Já quem tem cabelo seco pode apostar no azeite. Ele deixa os fios com mais vida e os quebradiços tendem a sumir se você der continuidade com a hidratação”, diz.

O especialista compartilha três receitas para você decidir quais ingredientes incluirá nos seus cosméticos caseiros. Confira.

Máscara de azeite

1 colher de sopa de azeite de oliva;

3 colheres de máscara de hidratação.

Modo de preparo e de aplicação: misture os dois ingredientes. Aplique a mistura no cabelo. Não passe na raiz. Deixe agir por 30 minutos e enxágue em seguida.

Máscara de abacate

½ Abacate maduro amassado;

1 Gema de ovo;

2 Colheres de sopa de mel.

Modo de preparo e de aplicação: misture todos os ingredientes e passe nos cabelos. Massageie e envolva em uma touca de papel alumínio. Deixe agir por 30 minutos e enxágue em seguida.

Nutrição para cabelos brilhosos

½ Abacate maduro;

1 Colher de óleo de girassol;

2 Colheres de condicionador de sua preferência.

Modo de preparo e de aplicação: misture todos os ingredientes e aplique no cabelo. Deixe agir por 30 minutos e enxágue.