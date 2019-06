Quem é ligado em moda certamente não vai se surpreender quando, neste inverno, bocas multicoloridas e, por que não, superbrilhosas, no melhor estilo holográfica metalizada, reinarem absolutas, ao lado de peles naturais e olhos discretos. O mesmo vale para o contrário, onde olhos carregados de cor se transformam em protagonistas, diante de lábios finalizados apenas com lipbalm. É que nas principais coleções de inverno 2019 – apresentadas em Nova York, Londres, Milão e Paris –, os chamados pontos de cor foram apostas de marcas como Prada e John Galliano. Por aqui, nomes como Flávia Aranha e Alberto Hiar (Cavalera) coloriram a passarela da última edição do SPFW.

Para o goiano Marcos Costa, maquiador oficial da Natura, a moda veio para ficar, seja por conta da pegada abrasileirada, que não tem medo das cores, ou pelo fato de que por baixo do batom ou da sombra há um pele viçosa e natural. A novidade, de fato, fica a cargo de produtos como delineadores gráficos que brincam com o efeito degradê, paletas de sombra que abrem espaço para o neon e cílios cobertos por pesadas camadas de rímel de tons flúo. Bocas pintadas com cores fortes devem aparecer ao lado de lábios holográficos com finalização metalizada e acabamento molhado. “A make deve ser usada de acordo com o estado de espírito, traços fisionômicos e personalidade de cada um”, opina.

Das passarelas para um editorial criado pelo maquiador, e batizado Beleza Brasileira Plural, o destaque para um ponto específico do rosto dá as mãos a ícones como o lápis preto, os chamados cílios dramáticos – longos e separadinhos – e o clássico batom vermelho, dessa vez em tonalidades amarronzadas ou puxadas para o vinho. Em todo caso, Marcos garante que a beleza da temporada é uma pele radiante, natural e com detalhes marcantes, que podem aparecer tanto nos olhos, com sombras coloridas (o que inclui neons e cintilantes), ou nos lábios, com batons, brilhosos ou matte, poderosos. Confira quatro produções feitas pelo maquiador, assim como dicas para quem quer arrasar neste inverno.