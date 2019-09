O surgimento da flacidez e de estrias, muitas vezes, é inevitável. Mas nem por isso deixa de ser algo incômodo para algumas pessoas. Um dos grandes aliados para evitar esse aparecimento são os cosméticos. No entanto, a alimentação saudável e hidratação são fatores incondicionais tanto para evitar surgimento quanto a minimizar esses efeitos no corpo.

“O consumo inadequado de alimentos ricos em vitamina E, um poderoso antioxidante, pode resultar no ressecamento e envelhecimento da pele. Já outros nutrientes, como o zinco e a vitamina B5 devem ser incluídos na alimentação, pois favorecem o aumento da síntese de colágeno e elastina”, revela a nutricionista Ione Leandro, da Onodera.

Para atenuar o aparecimento dos incômodos e melhorar a aparência da pele, Ione lista quatro alimentos que devem ser incluídos na rotina. Confira.

Oleaginosas

A ingestão diária auxilia na prevenção do envelhecimento cutâneo e favorece uma redução de peso saudável. “É importante lembrar que o consumo deve respeitar as quantidades ideais. Indica-se, em média, duas castanhas-do-pará, quatro castanhas de caju, cinco amêndoas e um noz, por exemplo”.

Morango

As frutas vermelhas contêm boa quantidade de antocianinas, silício e vitamina C, elementos considerados antioxidantes, ou seja, atuam contra os radicais livres. As quantidades indicadas variam de acordo com as orientações nutricionais individualizadas adequadas ao perfil de cada um, mas, em média, de seis a dez unidades por dia.

Frutos do mar

Os frutos do mar possuem altas doses de zinco e magnésio, nutrientes essenciais na formação de proteínas, que atuam na renovação celular.

Folhas verdes escuras

Verduras como rúcula, almeirão, couve-manteiga e espinafre melhoram a circulação e ajudam a desintoxicar o organismo. Por serem antioxidantes, ainda combatem os radicais livres e evitam o envelhecimento precoce.