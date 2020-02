Para dar conta da temporada mais alto astral do ano, a dica do maquiador Henrich Laércio é apostar no combo colorido intenso, cílios postiços, batom metalizado e glitter – principais tendências da festa de carnaval. “A regra é não economizar na ousadia, investindo em uma boca chamativa, com cores vibrantes incrementadas com gloss e glitter, e em olhos bem marcados, que ganham ares de protagonistas com sombras cintilantes em tons de azul-celeste, vermelho, lilás, rosa e amarelo”, ensina. Segundo o profissional, a combinação dá uma ar fashionista para a produção.

Ainda para destacar o olhar, delineador colorido e cílios poderosos. “Na hora do delineado, a dica é aplicar o produto tanto na pálpebra quanto na parte inferior dos olhos”, ensina Henrich. Mas o tcham final fica por conta dos cílios. Além de máscaras que intensificam a curvatura e aumentam o volume, no mercado já são encontrados fios artificiais feitos com pedrarias, plumas e até leds. “Antes de sair, não esqueça o brilho. O glitter é quase uma obrigatoriedade na produção de carnaval e pode ser usada de diversas formas. A sombra monocromática esfumada com glitter, por exemplo, é uma ideia para as mais discretas.”

Nesse caso, a dica de Henrich é usar uma única cor e aplicá-la em toda pálpebra, finalizando a make com um delineador gatinho. “Para quem prefere um visual mais colorido, basta umedecer o pincel com água e aplicar o glitter sobre a sombra. Outra ideia é aplicar o brilho nas maçãs do rosto e têmporas”, orienta, destacando que, além do rosto, todo o corpo pode ter produção de maquiagem, com uso de iluminador corporal em tons de dourado, cristal e bronze. “Os strass, aplicações de pedrarias e adesivos festivos e brilhosos também vão estar em alta para rosto e corpo, deixando a produção com um visual totalmente carnavalesco e exclusivo.”