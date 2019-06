Pela eficiência dos resultados e praticidade na aplicação, pessoas do mundo inteiro têm recorrido a procedimentos minimamente invasivos para rejuvenescer, melhorar a aparência com naturalidade ou até mesmo corrigir possíveis incômodos estéticos. Tudo isso sem a necessidade de internação ou de pausar a rotina após o tratamento. Outra vantagem é que esses procedimentos podem ser realizados em conjunto. De acordo com a dermatologista Patrícia Mafra, entre os procedimentos mais procurados nos consultórios médicos estão a toxina botulínica e os preenchedores de ácido hialurônico, considerados pela profissional como pontos iniciais da maioria dos tratamentos estéticos.

“Por possuírem funções diferentes, muitas vezes, quando trabalhados juntos, eles proporcionam resultados ainda melhores. O botox atua na parte muscular para prevenir ou suavizar rugas dinâmicas, como as que surgem com a mímica facial. Já o preenchimento dá sustentação e volume ao rosto, harmonizando a estrutura e combatendo os afundamentos que aumentam as sombras faciais e contribuem para o aparecimento de sinais de cansaço, por exemplo”, diz.

Ainda segundo a especialista, há tratamentos com ácido hialurônico que recuperam a maciez, elasticidade e hidratação da cútis. Por esse motivo, ele é um produto muito procurado por quem deseja melhorar a qualidade da pele. “Com os avanços da estética médica, principalmente após a introdução da técnica MD Codes, a forma de avaliar mudou, passamos a considerar o rosto como um todo, notando as reais necessidades do paciente e tratando pontos fundamentais para alcançar o objetivo, seja rejuvenescimento, embelezamento ou correção de ponto inestético da face”, completa.

Segundo a dermatologista, caso os tratamentos sejam realizados para um compromisso em especial, é indicado programar com um mês de antecedência. “O botox pode levar até 14 dias para o efeito final e, se for preciso alguma complementação ou retoque, temos tempo hábil. Já o preenchimento com ácido hialurônico, por mais que apresente resultado imediato, pode demorar alguns dias para se obter o objetivo final, passando pela fase que pode ocorrer inchaço, eventuais hematomas, até o produto se integrar aos tecidos.”

Autoestima

A oftalmologista Dorislay Andrade, de 66 anos, já realizou alguns preenchimentos no rosto, entre eles a aplicação de ácido hialurônico nos chamados sulcos nasogeniano e labiomentoniano, região do popular “bigode chinês”, marca de expressão que se estende desde o fim das narinas até as laterais da boca e o queixo. Segundo ela, esse tipo de procedimento não invasivo é uma excelente opção para que as pessoas se sintam mais felizes com a própria aparência.

“Acho que temos de saber envelhecer bem e adiar os procedimentos mais invasivos. Claro que os cuidados diários são também muito importantes para garantir a saúde e a beleza. Na minha rotina, estão o uso de filtro solar e cremes hidratantes, assim como a higienização do rosto após utilizar maquiagem, além de visitas periódicas ao dermatologista”, conta.



Lábios mais bonitos

Quando o assunto é a beleza da face, a região labial sempre esteve no centro das atenções. Afinal, lábios hidratados e bonitos complementam qualquer tipo de beleza. Talvez por isso a procura por procedimentos que tratam da área tem aumentado. Conforme a médica Claudiana Godoy, dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) apontam que a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos, incluindo o preenchimento labial, aumentou 390% desde 2016.

“O embelezamento dos lábios atinge todas as faixas etárias, mas tem ganhado popularidade principalmente entre os jovens, assim como o interesse em correções de assimetrias. Nesses casos, usamos preenchedores de ácido hialurônico. A substância tem duração temporária e boa plasticidade para se moldar ao tecido da pele. O procedimento requer poucos cuidados após a aplicação, como o controle à exposição solar, por exemplo. Ele pode ser refeito de acordo com cada paciente, em média depois de oito a 12 meses”, afirma.

Uma área que tem grande procura por procedimentos é a região perioral (em torno da boca), onde podem surgir as rugas popularmente conhecidas como “código de barras”. De acordo com o dermatologista Paulo Fernando Andrade, basicamente o que acontece é uma diminuição do colágeno em decorrência do processo de envelhecimento, o que acarreta flacidez na lateral dos lábios. “Quando o paciente busca tratamentos para os lábios, podemos incluir no protocolo procedimentos nessa região, tanto para melhora da qualidade da pele quanto para flacidez”.

Rotina de cuidados

O inverno traz um efeito que sempre preocupa: o ressecamento labial. Com as temperaturas oscilantes e o tempo comumente mais seco, a região exige cuidado redobrado. “Hidratantes especiais para os lábios são muito importantes para prevenir os casos de ressecamento, assim como a aplicação de filtro solar próprios para a região. Os produtos mais indicados são os ricos em ácido hialurônico, pantenol e lipídeos. A ingestão de líquidos ao longo do dia, durante o ano todo, também é muito importante para a hidratação e a prevenção dessa secura nos lábios”, finaliza Paulo.