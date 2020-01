Meia horinha passeando pelo Instagram e pronto: sem saber exatamente como, você já está fazendo cotação de passagem aérea, pesquisando hospedagem e sonhando com a sensação de pé na areia e brisa no rosto. O verão é mesmo contagiante, o que torna quase inevitável que, pelo menos por alguns minutos, não pensemos em tirar da gaveta óculos de sol, chapéu de palha e roupa de banho. O que não costuma preocupar muita gente são os acompanhamentos desse trio que é a cara da estação mais quente do ano. Protetor solar, máscara capilar, hidratante labial, loção para pés e cotovelos e por aí vai.

Na intenção de dar uma mãozinha para quem conseguiu tirar o desejo da viagem de verão do papel, a LUDOVICA ouviu especialistas que dão dicas preciosas sobre cuidados com a pele, as unhas e os cabelos. As orientações valem também para quem vai ficar em casa, mas acaba exagerando na exposição ao sol durante os finais de semana, quando vai ao clube, ao parque ou faz qualquer outro passeio ao ar livre. “Precisamos lembrar que a incidência dos raios solares são mais intensas nessa época e podem causar doenças de pele, principalmente nas crianças”, alerta o pediatra Gentil Alves.

As orientações gerais, segundo Gentil, giram em torno de dez cuidados básicos para adultos e crianças. “Manter a pele limpa e hidratada, usar protetor solar diariamente e evitar ficar no sol entre as 10 e 16 horas são as regras mais importantes”, defende. Além disso, vale também criar o hábito de tomar banho de água corrente quando sair do mar ou da piscina, ingerir bastante líquido e manter uma alimentação baseada em itens que contenham carotenóides, como cenoura, abóbora, maçã e beterraba. “Além de manter a pele saudável, esses alimentos têm efeito preventivo sobre o aparecimento do câncer de pele.”

Completam a lista o uso de acessórios para proteção, como bonés e chapéus, e o cuidado para não ficar muito tempo com roupas molhadas, o que pode propiciar a proliferação de fungos e bactérias, gerando doenças. “Para os adultos vale lembrar que não é indicado se depilar antes de tomar sol ou se submeter a qualquer tratamentos de pele no verão”, orienta o pediatra Gentil Alves. Segundo o especialista, neste período o risco do aparecimento de micoses, brotoejas e da chamada acne solar, provocada pelo aumento da oleosidade natural da pele, são maiores.

“O ideal é lavar o rosto com sabonete adequado e utilizar produtos com base aquosa ou em gel, propícios para diminuir ou controlar a oleosidade”, ensina o especialista. No mais, a dica é tomar, pelo menos, dois banhos por dia, reaplicar o filtro solar a cada três horas e ingerir, no mínimo, três litros de água diariamente. “Se esses cuidados forem inseridos na rotina, dificilmente algum imprevisto vai atrapalhar”, garante Gentil.