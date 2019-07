Os pincéis são acessórios fundamentais para as mulheres que gostam de maquiagem. Mas, diante de tantas opções, podem surgir dúvidas sobre quais são realmente essenciais para a make perfeita. De acordo com o maquiador Rafael Guapiano, da Belliz, “embora existam diversos tipos de pincéis e esponjas que ajudam a obter a pele perfeita, os fundamentais para esse momento no ritual de beleza, que promovem melhor cobertura e uniformização da pele, são os de base, contorno, pó e blush".

Para a aplicação de base, o profissional destaca o kabuki reto como uma ótima escolha. "Por ser mais denso e possuir uma quantidade maior de cerdas, o kabuki reto proporciona uma cobertura mais uniforme de bases líquidas. Basta depositar uma pequena quantidade do produto na pele e usar o pincel para espalhar em todo o rosto de forma uniforme. Além disso, esse pincel também causa um acabamento suave e natural na pele. Ele é bem útil no dia a dia".

Para o acabamento ser uniforme, a dica é fazer em leves batidinhas até a cobertura facial completa. Já para fugir dos contornos marcados, Rafael indica um pincel curinga, que tenha as cerdas mais achatadas para essa função. "O formato das cerdas permite que a maquiagem se espalhe com mais perfeição em áreas maiores, proporcionando um acabamento bem esfumado", explica o expert.

Perfeito para aplicação de pó, o pincel duo fiber está entre os mais versáteis na maquiagem. "A mistura de cerdas contribui para uma pele mais polida e levemente aveludada. Ainda permite uma finalização de pele mais fluida, por dar um acabamento bem natural na pele. Ele pode ser usado para iluminadores líquidos e, por ter cerdas finas, tem ótima performance para efeito HD".

Olhar elegante

Para destacar o olhar são necessários quatro pincéis: sombra, esfumar médio, sombra curto e delineador dos olhos. “Com o pincel de sombra, deposite a maquiagem nos olhos. Utilize o pincel de esfumar médio para a área próxima ao côncavo. Após obter o efeito desejado, marque os cílios inferiores com o pincel sombra curto e finalize delineando os cílios superiores", explica o maquiador.

Lábios na medida certa

No dia a dia, pode parecer mais fácil passar a bala do batom diretamente na boca. Mas, o efeito do pincel de lábios para fazer o contorno, muda completamente a maquiagem como um todo. “Isso acontece porque esse pincel desenha perfeitamente as linhas labiais, deixando essa área do rosto em evidência", finaliza o maquiador.